Plant TV-Auswanderer Konny Reimann etwa den nächsten Umzug?

Die beiden Kult-Auswanderer Konny (69) und Manuela Reimann (56) liebäugeln erneut mit einem Umzug. © Markus Scholz/dpa

Am morgigen Sonntag (20.15 Uhr) startet auf Kabel eins die neue Staffel ihrer Auswander-Soap "Willkommen bei den Reimanns". In den brandneuen Folgen stehen die Zeichen auf Veränderung.

Laut Beschreibung von Sender Kabel Eins haben Konny und Manuela das Beach-House, an dem der 69-Jährige lange Zeit herumgewerkelt hat, mittlerweile verkauft. Denn: Das Paar liebäugelt wieder mit einem Umzug! Neue Wahl-Heimat könnte demnach Costa Rica werden.

In der jüngeren Vergangenheit hatten die beiden das Land in Mittelamerika schon des Öfteren besucht, was Manuela stets mit ihren Fans auf Instagram geteilt hatte. Entsprechend gab es in der Community bereits Gerüchte um einen erneuten Umzug des Kult-Paares.

Für Konny und Manuela wäre es die dritte große Umsiedelung: 2004 waren sie mit ihren beiden Kindern Janina (37) und Jason (34) aus Hamburg in die USA ausgewandert, ließen sich in Gainesville (Texas) nieder. 2015 folgte der Umzug auf die Insel O'ahu (Hawaii).