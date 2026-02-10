Schluss nach nur drei Fällen: TV-Ermittler müssen schweren Herzens gehen

Halle (Saale) - Nach nur drei Folgen ist Schluss: Am Sonntag läuft der letzte " Polizeiruf 110 " aus Halle mit dem Ermittler-Duo Koitzsch und Lehmann. In "Der Wanderer zieht von dannen" schließt sich mehr oder weniger der Kreis.

Henry Koitzsch (l.) und Michael Lehmann stehen nach dem Fund der Leiche zunächst vor einem Rätsel. © MDR/Felix Abraham

Denn im dritten und letzten Fall der Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth, 68) und Michael Lehmann (Peter Schneider, 51) führt eine Spur zurück zur ersten gemeinsamen Episode "An der Saale hellem Strande" aus dem Jahr 2021.

Zunächst ermitteln sie im Fall einer alten Frau, die unter mysteriösen Umständen in der Badewanne ums Leben kam. Zwar gerät der Hausmeister des Hauses, in dem sie wohnte, unter Verdacht.

Als die Ermittler schließlich eine Ahnung überkommt, dass ein Serienmörder am Werk sein könnte, befindet sich plötzlich einer von ihnen in großer Gefahr.

Die Dreharbeiten zu dem neuen Fall liefen im vergangenen Juni und Juli hauptsächlich in Halle, aber auch teilweise in Leipzig. Der Arbeitstitel lautete anfangs "Der Schlüsselmacher".

Wie schon in den vorangegangenen beiden Folgen arbeiteten Regisseur Thomas Stuber (44) und Autor Clemens Meyer (48) zusammen. Von vornherein war der Hallenser Polizeiruf nur als Trilogie angelegt.