"Prince Charming" Kim Tränka: Deshalb darf er nicht bei "Let's Dance" mitmachen

Bremen/Köln - Der einstige " Prince Charming " Kim Tränka (32) hat sich am Mittwochabend Zeit für die Fragen seiner Instagram -Fans genommen.

Den ehemaligen "Prince Charming" Kim Tränka (32) sehen wir vielleicht schon bald in einer anderen TV-Show. © Screenshot Instagram/kim_tnka (Bildmontage)

In einem Livestream verriet er unter anderem, dass er sich durchaus noch mal vorstellen könne, an einer weiteren TV-Show teilzunehmen. "Alles, was mit Sport zu tun hat", sagte er, nannte aber kein konkretes Wunsch-Format.

"Würdest Du auch bei 'Let's Dance' mitmachen?", hakte da ein Follower noch einmal nach. "Könnte ich mir vorstellen, darf ich aber nicht", lautete die überraschende Antwort von Kim.

Doch was hindert den Bremer daran, an der beliebten Tanz-Show teilzunehmen? Darauf ging er einige Minuten später noch einmal genauer ein: "Weil ich ganz lange schon Latein getanzt habe und das wäre wettbewerbstechnisch nicht mehr fair."

Und auch in einer anderen Show werden wir Kim Tränka wohl nie sehen ...