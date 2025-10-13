Doreen Dietel: "Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen"
Köln - Die Geschichten aus DDR-Zeiten sind vor allem für alle Nachwende-Kinder teilweise unbegreiflich. Auch Doreen Dietel (51) hat in ihrer Kindheit und Jugend Traumatisierendes erlebt.
Die kleine Doreen wuchs im westsächsischen Trünzig (Landkreis Zwickau) auf. Ihr Vater, Kopf des Selbstversorgerhofs, stellte eines Tages einen Ausreiseantrag, der dem Mädchen das Schulleben zur Hölle machte.
Beim sogenannten "Appell", bei dem alle Schüler der Klassen 1 bis 8 auf dem Hof gestanden hätten, habe Doreen vor die Menschentraube treten müssen. Es sei verkündet worden: "Sie ist eine Verräterin des sozialistischen Vaterlandes. Der Umgang mit der Schülerin Doreen Dietel ist strengstens untersagt."
Ab diesem Zeitpunkt sei sie als Außenseiterin gedisst worden. Und: "Ich habe angefangen ins Bett zu nässen."
1989, acht Jahre später, wurde der Antrag genehmigt. Für Doreen zur Unzeit. "Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen." Von Ronny musste sich die damals 16-Jährige trennen, sei aber heute noch immer mit ihm befreundet.
Promi Big Brother 2025: Achim Petry über "P*mmel"-Mobbing in der Schule
Ebenfalls von seiner Vergangenheit berichtet Achim Petry (51). Dem Sohn von Schlagerstar Wolfgang Petry (74), dessen Songs "Wahnsinn", "Weiss der Geier" oder "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" jeder kennen dürfte, eilte natürlich ein langer Schatten voraus.
Klassenkameraden hätten dem kleinen Achim damals "Der P*mmel brennt" nachgerufen, als "Wolle" am Vorabend mit "Der Himmel brennt" in der Hitparade aufgetreten ist. "Das hat mich damals sehr belastet!"
Nach ersten Werbesongs und dem Mitwirken in einer Coverband habe er sich bewusst gegen Schlager und für Metal, HipHop und Rap entschieden.
Nach dem Karriereende seines Vaters 2006 folgte aber der Entschluss, mit dessen Liedern aufzutreten und Geld zu verdienen: "Das war die beste Entscheidung, die je in meinem Leben fällen konnte!"
Titelfoto: Joyn