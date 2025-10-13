Peinliche Premiere: Dieser "Promi BB"-Bewohner fliegt als erster

Erster Exit bei "Promi Big Brother"! Unter sieben Nominierten hat am späten Sonntagabend Doreen Dietel (51) die wenigsten Anrufe erhalten.

Köln - Erster Exit bei "Promi Big Brother"! Unter sieben Nominierten hat am späten Sonntagabend Doreen Dietel (51) die wenigsten Anrufe erhalten. Sie musste die 15-köpfige Realityshow verlassen.

Doreen Dietel (51, l.) hat es erwischt. © Joyn Am Ende der Show um 0.17 Uhr verkündete "Big Brother", dass die "Dahoam is dahoam"-Darstellerin am wenigsten Zuspruch erhalten hat. Ein sichtlicher Schock für sie. Ihr Exit ist eine Bestätigung vor allem für Sarah-Jane Wollny (27), die mit der 51-Jährigen heftig aneinander geraten war - zuletzt sogar in einer Werbepause. Vorher war "Hölle, Hölle, Hölle, Hölle"-Sohn Achim Petry (51) als finaler siebter Bewohner in einer offenen Exit-Zeremonie von den anderen nominiert worden. Auf den Sänger könnten fünf der acht Stimmberechtigten verzichten. Promi Big Brother Bittere Tränen bei "Promi Big Brother": Dieser Star will abbrechen In den Tagen zuvor landeten bereits Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60), Karina2you (47), Michael Naseband (60) und Erik Satansbratan (26) auf der Nominierungsliste. Sie dürfen vorerst bleiben.

Promi Big Brother: Nächste Runde Pinar Sevim gegen Paco Herb

Diskussion über das Miteinander: Paco Herb (29) und Pinar Sevim (39). © Joyn Fast hätte man denken können, Pinar Sevim (39) und Paco Herb (29) haben ein Auge aufeinander geworfen, so wie sich die beiden geneckt haben. Doch spätestens nach einem gemeinsamen Aufenthalt in der Musterwohnung ging die pupsende Quasselstrippe dem Tattoo-Liebhaber auf die Eier. Ein für alle Mal will Pinar klären, was die beiden verbindet. Sie wirft ihm vor: "Du nimmst mich gar nicht ernst - egal, was ich sage!" Bullshit, findet Paco, der ihr nicht täglich sagen wolle, dass er sie mag. Die 39-Jährige geht einen Schritt zurück: "Was ich am meisten hasse, wenn man mir das Gefühl gibt, als ob du mich nicht ernst nimmst." So weit waren wir eigentlich schon, Pinar. Promi Big Brother Jimi Blue spricht offen über Bruch mit Familie: "Dann bin ich abgedriftet" Jeden Tag mache sie ihm dieselben Vorwürfe, täglich drehen sie sich im Kreis. Paco kapituliert: "Ich kann nicht mehr. Du rammelst meine Birne. Kannst du auch mal Luft holen? Das sind zu viele Worte in einer Minute!" Gibt's da noch irgendeine Art von Happy End?

Die Verzweiflung ist Paco ins Gesicht geschrieben. © Joyn