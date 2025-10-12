"Promi Big Brother": Erster Exit steht kurz bevor - und die Nerven liegen blank

Köln - Bei " Promi Big Brother " steht am Sonntag der erste Exit an, denn ein Bewohner muss dem Rohbau beziehungsweise der Musterwohnung den Rücken kehren und die Show verlassen. Sechs Promis stehen dazu auf der Nominierungsliste.

Dass er auf der Nominierungsliste steht, schmeckt Mode-Ikone Harald Glööckler (60) überhaupt nicht. © Joyn

Harald Glööckler (60) war am Samstagabend von Bauleiter Marc Terenzi (47) zur Nominierung aufgestellt worden, was bei der Mode-Ikone wenig überraschend für reichlich Unmut gesorgt hat.



Insbesondere die Entscheidung von Satansbratan Erik (26), ausgerechnet Harald seine Exit-Stimme zu geben, obwohl der nach eigener Aussage seine Bezugsperson sei, missfällt Herrn Glööckler merklich.

"Ich hoffe, das wird nichts ändern. Und ich mag ihn trotzdem sehr", erklärt der 26-Jährige noch und besiegelt seine Aussage mit einer Umarmung seiner "Bezugsperson". Harald zeigt sich davon jedoch ziemlich unbeeindruckt und scheint allmählich in den Biest-Modus überzugehen.

"Ich finde es so witzig, dass sie sich jetzt alle erklären wollen und ihre Schuld reinwaschen. Man muss Entscheidungen treffen und gut ist", stellt er klar - und schiebt hinterher: "Jetzt wollen sie eine Absolution. Die gibt es aber nicht!"