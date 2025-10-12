"Promi Big Brother": Erster Exit steht kurz bevor - und die Nerven liegen blank
Köln - Bei "Promi Big Brother" steht am Sonntag der erste Exit an, denn ein Bewohner muss dem Rohbau beziehungsweise der Musterwohnung den Rücken kehren und die Show verlassen. Sechs Promis stehen dazu auf der Nominierungsliste.
Harald Glööckler (60) war am Samstagabend von Bauleiter Marc Terenzi (47) zur Nominierung aufgestellt worden, was bei der Mode-Ikone wenig überraschend für reichlich Unmut gesorgt hat.
Insbesondere die Entscheidung von Satansbratan Erik (26), ausgerechnet Harald seine Exit-Stimme zu geben, obwohl der nach eigener Aussage seine Bezugsperson sei, missfällt Herrn Glööckler merklich.
"Ich hoffe, das wird nichts ändern. Und ich mag ihn trotzdem sehr", erklärt der 26-Jährige noch und besiegelt seine Aussage mit einer Umarmung seiner "Bezugsperson". Harald zeigt sich davon jedoch ziemlich unbeeindruckt und scheint allmählich in den Biest-Modus überzugehen.
"Ich finde es so witzig, dass sie sich jetzt alle erklären wollen und ihre Schuld reinwaschen. Man muss Entscheidungen treffen und gut ist", stellt er klar - und schiebt hinterher: "Jetzt wollen sie eine Absolution. Die gibt es aber nicht!"
Promi Big Brother: Wer muss die Show als erstes verlassen?
Neben Herrn Glöckler stehen mit Michael Naseband (60), Karina2you (47), Doreen Dietel (51), Satansbratan Erik und Désirée Nick (69) aktuell aber noch fünf weitere Promis auf der Abschussliste, die "Promi Big Brother" ebenso als erstes verlassen könnten.
In der Live-Show am heutigen Sonntagabend (22.30 Uhr bei SAT.1/Joyn) müssen die restlichen Bewohner jeweils eine Person nennen, die sie nach Hause schicken wollen. Der Promi mit den meisten Stimmen landet dann ebenfalls auf der Abschussliste.
Doch damit nicht genug! Kaum hat der erste Bewohner seine Koffer gepackt und Rohbau/Musterwohnung den Rücken gekehrt, wird "Big Brother" verkünden, dass nun alle verbliebenen Bewohner nominiert sind: Schon am Montagabend steht nämlich der nächste Exit an.
TV-Tipp: Montags und dienstags läuft "Promi BB" ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr bei SAT.1 und Joyn. Auf der Streaming-Plattform gibt es auch einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Joyn