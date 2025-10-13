Doreen Dietel nach TV-Aus: So viel hat sie abgenommen

Besonders für Sarah-Jane Wollny war der Exit von Doreen Dietel in der Nacht zu Montag eine Erlösung. Im TAG24-Interview schlägt die Ausgeschiedene aber zurück.

Von Nico Zeißler

Köln/Gmund am Tegernsee - Besonders für Sarah-Jane Wollny (27) war der Exit von Doreen Dietel (51) bei "Promi Big Brother" in der Nacht zu Montag eine Erlösung. Im TAG24-Interview schlägt die Ausgeschiedene aber zurück - und gibt der Großfamilien-Tochter einen Tipp.

Doreen Dietel (51) machte den Exit-Anfang bei "Promi Big Brother". © Joyn Ob sie nach der SAT.1-Show eine Aussprache mit der Tochter von Silvia Wollny (60) anpeile, wollte TAG24 von der früheren "Dahoam is dahoam"-Darstellerin wissen. "Wer bin ich denn? Sie sagte, ich krieg eine zweite Chance. Was für 'ne Chance bitte?", äußert sie sich perplex. "Das Mädchen soll schauen, dass sie weiterkommt in ihrem Leben. Mit so einer Art wird sie privat auf der Strecke bleiben. Was ist besser: Erfolg durch Falschheit oder glücklich und zufrieden mit Aufrichtigkeit?" Es gebe auf der Welt zu viele Menschen, "die falscher sind als Gucci-Handtaschen in der Türkei". Einer von ihnen sei Sarah-Jane. Aber auch mit Désirée Nick (69) gab es schwierige Situationen. Promi Big Brother Doppel-Exit und Wutausbruch bei "Promi Big Brother": "So eine ekelhafte Person" In ihrer ersten Nacht nach dem Exit, an den sich ein Auftritt in der "Late Night Show" anschloss, habe Doreen zwei Stunden geschlafen. "Ich habe unfassbar viel geschwitzt, als wenn ich alles hinter mir gelassen habe."

Doreen Dietel nach PBB-Exit: "Ich bin um 10 Uhr zum Frühstücksraum gekommen, da war der schon zu"

Kam mit Doreen nicht auf einen grünen Zweig: Sarah-Jane Wollny (27). © Joyn "Positiv geflasht" war die 51-Jährige von "vielen tausend Kommentaren" bei Social Media. "Viele haben mir geschrieben: 'Sei froh, dass du da raus bist.'" Reue möchte Doreen Dietel nicht zeigen. Wofür auch? "Ich würde alles wieder genauso machen: nicht zurückhalten mit meiner Meinung. Und der positive Zuspruch ist der größte Trost und die größte Bestätigung, die es geben kann." Bis zum Interview am Mittag habe die gebürtige Thüringerin "noch gar nichts gegessen und nur ein Wasser und Cola Zero getrunken. Ich bin um 10 Uhr zum Frühstücksraum gekommen, da war der schon zu. Da hab ich einen Apfel mitgenommen, der liegt hier noch in der Tasche." Promi Big Brother "Promi Big Brother": Erster Exit steht kurz bevor - und die Nerven liegen blank Drei bis vier Kilo habe sie schätzungsweise in dem Realityformat verloren. Die können nun sicherlich wieder drauf. In ihrem Restaurant "Dürnbecker" am Tegernsee wird sie sicher in der Küche etwas naschen können.

Promi Big Brother: Doreen Dietel ist jetzt Team Pinar

Den Sieg wünscht Doreen jetzt übrigens Pinar Sevim (39). "Sie wird zwar belächelt und es wird gesagt, dass sie nervt. Aber sie ist eine ganz feine Maus, ihr würde ich es sehr, sehr, sehr gönnen, weil sie auch eine Alleinkämpferin ist."

Doreen gönnt Pinar Sevim (39) den Sieg am meisten. © Joyn