Harald Glööckler will als Untoter durch die Ewigkeit geistern

Von Thorben Gotthardt

Köln - Bei Promi Big Brother geht es an Tag elf ein wenig morbide zu: Harald Glööckler (60) spricht über seinen Tod. Für sein Ableben hat er schon ganz klare Vorstellungen.

Harald Glööckler (60) hat eine klare Vision, wenn es um sein Lebensende geht. © Joyn Wobei "Tod" an dieser Stelle gar nicht der richtige Ausdruck ist, denn der 60-Jährige würde am liebsten als Untoter durch die Ewigkeit geistern. "Mein Plan ist, dass ich einen Vampir finde, der mich beißt", verkündet er und liefert seinen überraschten Mitbewohnern auch gleich ein stichhaltiges Argument: "Dann brauche ich auch keine Schönheits-OPs mehr." Klingt logisch. Am liebsten möchte er dann in Transsilvanien im Dracula-Schloss residieren. "Ich habe vor, dass wir dahin fahren. Wie in dem Film. Mit einer schwarzen Kutsche", führt der Glööckler weiter aus. Er soll sich dabei bitte von einer Kamera begleiten lassen, schlägt Paco Herb (29) vor, als er das hört. Promi Big Brother Sarah-Jane Wollny zieht Fazit: Bereut sie etwas nach ihrem "Promi Big Brother"-Exit? Diesen bizarren Wunsch teilt die Mode-Ikone übrigens mit einer Bekannten. "Eine Freundin von mir ist Rumänin, über 80, eine Hexe. Die will auch von einem Vampir gebissen werden", erzählt er.

Seine Mitbewohner lauschen Harald Glööckler (r.) gespannt, als er ihnen äußerst anschaulich seine Vorstellung vom Leben nach dem Tod schildert. © Joyn

Harald Glööckler will pompööse Halloween-Party schmeißen