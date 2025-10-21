Unerwarteter Rundumschlag bei "Promi Big Brother": Diese Stars stehen im Finale!
Köln - Der Sieg in der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel ist zum Greifen nah - zumindest für die sechs Stars, die es ins große Finale geschafft haben. Gleich zwei Bewohner mussten sich am Sonntagabend verabschieden.
Da Andrej Mangold (38) aufgrund einer Technik-Panne nach seinem Exit in die Show zurückkehren durfte, entscheidet sich das Halbfinale zwischen mehr Promis als zunächst erwartet.
Als Erstes wird Achim Petry (51) von den Zuschauern für unzureichend interessant erklärt und aus der Sendung geworfen. So richtig traurig scheint der Musiker nicht zu sein, stattdessen sei er nur glücklich darüber, "mit erhobenem Haupt" gehen zu können.
Da die Votes bei der anschließenden Nominierung in alle Richtungen verteilt werden, stehen gleich fünf Stars auf der Exit-Liste. Für "Everybody's Darling" Karina Kipp (47) rufen überraschenderweise die wenigsten Menschen an, sodass sie nach Hause geschickt wird.
Somit stehen Andrej, Jimi Blue Ochsenknecht (33), Harald Glööckler (60), Laura "Blond" Lettgen (30), Michael Naseband (60) und Erik "Satansbratan" (26) im großen Finale!
Zwei gegen alle: Laura und Harald vertreiben sich die Zeit mit Lästern
Nach dem Exit der Grande Dame Désirée Nick (69) orientiert sich Harald Glööckler in Sachen Lästern an Laura. Denn die ist davon bekanntlich alles andere als abgeneigt - besonders wenn es um Karina geht.
Harald greift Karinas Vorwurf auf, sie würde angeblich auf seiner "schwarzen Liste" stehen. Lächerlich, findet der 60-Jährige: "Welche schwarze Liste? Das wenige Essen und der wenige Schlaf - da hat sie wahrscheinlich Wahnvorstellungen bekommen. Ich wusste gar nicht, wie hinterf***ig die ist!"
Laura - natürlich mit allen Reality-Wassern gewaschen - ist der festen Überzeugung, Karinas angebliche Abneigung gegen Harald durchschaut zu haben: zu wenig Schleim!
"Das ist, weil du nicht so rumschleimst bei ihr wie der Rest", erklärt die Dubai-Auswanderin selbstbewusst. "Die kleben ihr am Hintern wie Toilettenpapier!"
Die Sendung am Sonntagabend war die letzte reguläre "Promi Big Brother"-Folge. Am Montag (21. Oktober) ab 20.15 Uhr folgt nun nur noch das große Finale. Dann entscheidet sich, wer die Show als Sieger verlässt.
Titelfoto: Joyn