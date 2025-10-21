Tränen-Drama bei "Promi Big Brother": Désirée Nick trauert um ihre Mutter
Köln/Berlin - Désirée Nick (69) galt bei "Promi Big Brother" als Top-Favoritin. Was aber niemand wusste: Vor ihrem Einzug in den TV-Container musste die Entertainerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften.
Von Moderatorin Marlene Lufen (54) im Studio danach befragt, was ihr emotionalster Moment bei "Promi Big Brother" gewesen sei, kämpfte La Nick mit den Tränen.
Sie erzählte, dass sie vier Wochen vorher ihre Mutter Ursula Rollwage verloren habe. Nur einen Tag vor Start der Show sei die Beerdigung gewesen.
"Sie hat immer gesagt: 'Go for it! Give everything und f*ck them all!", berichtete die Diseuse.
Im Laufe der Staffel habe die 69-Jährige immer an die Worte ihrer Mutter denken müssen. Während der Corona-Pandemie lebten beide sogar zusammen.
"Meine Mutter ist für mich die Stimme des Volkes. Wenn sie lacht, dann lacht der ganze Marktplatz. Und ich benutze sie oft dazu, dass sie Pointen auf dem Wochenmarkt testet", erzählte La Nick 2020 der "Bild"-Zeitung in einem Interview.
Désirée Nick spricht über ihre Mutter
Danach gefragt, was das Wichtigste sei, was ihre Mutter ihr mit auf den Weg gegeben hat, antwortete sie damals dem Blatt: "In Krisenzeiten wie bei Corona morgens, mittags und abends ein Schuss Wodka. (lacht) Wenn es wirklich schlimm wird, kommt eine Flasche auf den Tisch. Und wenn sie leer ist, dann sind alle Probleme gelöst. Mein Humor geht auf meine Mutter, ihre Mutter und ihre Großmutter zurück."
Auch stecke viel von ihrer Mutter in dem Humor der Entertainerin: "Ich stehe ja für einen schlauen Berliner Mutterwitz. In unserem Haushalt gab es eine schräge Bandbreite von Intellektuellen bis hin zu revoltierenden Studenten, weil der Rollwage, also der Mann meiner Mutter, Professor war."
Titelfoto: Joyn