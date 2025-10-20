Nach dem Exit: Achim Petry über Konflikte im Haus, Papa Wolle und Zukunftspläne

Köln - Für Achim Petry (51), den Sohn von Schlagerstar Wolfgang Petry (74), endete am Sonntag das Abenteuer " Promi Big Brother ". W ie sehr ihn die Zeit im Container geprägt hat und was er aus der Show mitnimmt, hat er TAG24 exklusiv im Interview erzählt.

Karina Kipp (47) alias "Karina2you" und Achim Petry (51) teilten im Haus ihre Lebensgeschichten miteinander. © Joyn

Gleich zu Beginn macht Achim klar, dass er die Zeit im Container vor allem für sich selbst genutzt habe: "Ich wollte mich selbst kennenlernen. [...] Für mich war das wichtig, irgendwie den inneren Kompass mal ein bisschen einzustellen".

Dabei seien ihm einige Dinge an sich selbst aufgefallen, an denen er noch arbeiten müsse. Darunter auch das Thema Vorurteile.

"Ich habe tatsächlich gemerkt, und da war ich dran schuld, dass ich mit Désirée am Anfang so einen Stress hatte - weil ich dachte, die Dame ist nur für Krawall da drin. Ich habe sie dann aber als herzlichen Menschen kennengelernt. Und beim André halt auch", so der 51-Jährige.

Einen Kandidaten gebe es dann aber doch, mit dem Achim noch ein Wörtchen zu reden hat: Sänger Marc Terenzi (47).

"Ich werde den Marc noch mal ansprechen, weil ich glaube, der Junge hat einfach einen Fehler gemacht", erzählt er. Gemeint ist eine Situation im Haus, in der Marc offenbar den anderen verklickern wollte, dass Achim ihn nominieren wolle.

Das stimmte so aber nicht: "Darauf habe ich ihn angesprochen [...] und dann wurde er zur Zielscheibe. Das fand ich nicht so dolle."