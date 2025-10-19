Technik-Panne bei "Promi Big Brother": Dieser Star darf zurück ins Haus!

Köln - Kurz vor dem Finale bei " Promi Big Brother " kam es offenbar zu einer größeren technischen Panne: Ex-Bewohner Andrej Mangold (38) darf wieder einziehen!

Alle Bewohner der aktuellen Staffel "Promi Big Brother" bei Sat.1. © SAT.1/SAT.1/obs

Wie Joyn und Promibb via Instagram mitteilen, kam es beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer am Samstagabend "zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind".

"Big Brother steht immer für Fairness und Transparenz, auch in diesem Fall. Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren", so die Macher der Reality-Serie.

Schon am Sonntag um 14 Uhr können Fans im 24/7 Livestream mitverfolgen, wie die anderen Bewohner reagieren, wenn Andrej erneut einzieht.