 2.133

Technik-Panne bei "Promi Big Brother": Dieser Star darf zurück ins Haus!

Kurz vor dem Finale bei "Promi Big Brother" kam es offenbar zu einer größeren technischen Panne: Ex-Bewohner Andrej Mangold (38) darf wieder einziehen!

Von Alina Eultgem

Köln - Kurz vor dem Finale bei "Promi Big Brother" kam es offenbar zu einer größeren technischen Panne: Ex-Bewohner Andrej Mangold (38) darf wieder einziehen!

Alle Bewohner der aktuellen Staffel "Promi Big Brother" bei Sat.1.
Alle Bewohner der aktuellen Staffel "Promi Big Brother" bei Sat.1.  © SAT.1/SAT.1/obs

Wie Joyn und Promibb via Instagram mitteilen, kam es beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer am Samstagabend "zu einem technischen Fehler, der nicht ausschließt, dass alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind".

"Big Brother steht immer für Fairness und Transparenz, auch in diesem Fall. Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren", so die Macher der Reality-Serie.

Schon am Sonntag um 14 Uhr können Fans im 24/7 Livestream mitverfolgen, wie die anderen Bewohner reagieren, wenn Andrej erneut einzieht.

Andrej Mangold (38) neben Ex-Bewohnerin Sarah-Jane Wollny (27).
Andrej Mangold (38) neben Ex-Bewohnerin Sarah-Jane Wollny (27).  © SAT.1/SAT.1/obs

Neben Andrej sind nun noch sieben Stars im Rennen um den Sieg: Designer Harald Glööckler (60), Promispross Jimi Blue Ochsenknecht (33), Content Creator Satansbratan (26), TikTokerin Karina "Karina2you" Kipp (47), "K11"-Darsteller Michael Naseband (60), Musiker Achim Petry (51) und Realitystar Laura Lettgen, besser bekannt als Laura Blond (30).

"Promi Big Brother" geht noch bis Montag (21. Oktober), dann ist bei Sat.1 das große Finale zu sehen.

Titelfoto: SAT.1/SAT.1/obs

Mehr zum Thema Promi Big Brother: