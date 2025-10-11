Bodyshaming-Eklat! Désirée Nick zerlegt Kandidatin vor laufender Kamera
Köln - Désirée Nick (69) hat an Tag 3 von "Promi Big Brother" gerade erst ihre Luxuskleider gegen die Rohbau-Kluft getauscht und eckt schon an. Doch mit diesem Gespräch geht die Provokationskünstlerin deutlich zu weit.
Fällt das noch in den Bereich Beauty-Tipps, oder ist es eher Bodyshaming?
Im ersten Moment freut sich Pinar Sevim noch, die große Désirée Nick endlich persönlich kennenzulernen und dann gibt es auch schon den ersten Dämpfer.
"Es lebt im Grunde von deiner Dämlichkeit", erklärt sich Désirée Pinars Erfolg in Reality-TV.
Nach diesem Satz hätte sie aufhören können, stattdessen stellt die Schauspielerin fest: "Die Nase hast du aber machen lassen, oder?" Und schießt direkt "Ich würde sie ein bisschen kürzer machen" hinterher.
Wer denkt, es geht nicht dreister, könnte beim nächsten Satz glatt aus den Latschen klappen.
"Sieht ja aus wie Pinocchio und dann noch die Lippe dazu." Nach diesem Gespräch kann sich das Reality-Sternchen bei Désirée wohl für ein paar neue Komplexe bedanken.
Zum krönenden Abschluss werden die "billig" tätowierten Augenbrauen und die schlecht gemachten Extensions kritisiert.
Aber hey, hier und da ein paar Verbesserungen "und dann kann man dich noch ganz passabel herrichten".
Da hat Pinar aber Glück gehabt, dass bei ihrem Gesicht noch nicht alles verloren ist.
"Promi Big Brother": Beauty-Op kostet Schauspielerin Doreen Dietel die Rollen
Auch bei Doreen Dietel (51) hat Désirée sicher keine Pluspunkte gesammelt.
Die Schauspielerin erzählt der Berliner Diva, wie schwer sie es nach einem Beauty-Eingriff am Mund plötzlich hatte, an Rollen zu kommen. Alles nur "wegen der Scheiß-Lippe".
Das sieht Désirée ja mal ganz anders. "Aber eine Schauspielerin wird doch nicht besetzt wegen einer Lippe! Man sagt doch: Die spielt das gut, die kann das."
Doreen stellt klar, dass die Zeiten vor 20 Jahren noch anders waren und erntet erneut nur einen abfälligen Kommentar.
"Aber du hast dich doch dieser Prozedur freiwillig unterzogen! […] Hat dich ja keiner vergewaltigt mit der Spritze", macht die spitzeste Zunge Deutschlands ihrem Spitznamen wieder alle Ehre.
Das ist zu viel für Doreen: "Ich will darüber nicht mehr reden. Wenn du dich so für mich interessiert, kauf dir meine Biografie", beendet sie das Gespräch.
"Promi Big Brother" läuft täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Montage: Joyn