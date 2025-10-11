Bodyshaming-Eklat! Désirée Nick zerlegt Kandidatin vor laufender Kamera

Köln - Désirée Nick (69) hat an Tag 3 von " Promi Big Brother " gerade erst ihre Luxuskleider gegen die Rohbau-Kluft getauscht und eckt schon an. Doch mit diesem Gespräch geht die Provokationskünstlerin deutlich zu weit.

Anfangs hat sich Pinar Sevim noch über das Gespräch mit Désirée gefreut. Das sollte sich schnell ändern. © Joyn

Fällt das noch in den Bereich Beauty-Tipps, oder ist es eher Bodyshaming?

Im ersten Moment freut sich Pinar Sevim noch, die große Désirée Nick endlich persönlich kennenzulernen und dann gibt es auch schon den ersten Dämpfer.

"Es lebt im Grunde von deiner Dämlichkeit", erklärt sich Désirée Pinars Erfolg in Reality-TV.

Nach diesem Satz hätte sie aufhören können, stattdessen stellt die Schauspielerin fest: "Die Nase hast du aber machen lassen, oder?" Und schießt direkt "Ich würde sie ein bisschen kürzer machen" hinterher.

Wer denkt, es geht nicht dreister, könnte beim nächsten Satz glatt aus den Latschen klappen.

"Sieht ja aus wie Pinocchio und dann noch die Lippe dazu." Nach diesem Gespräch kann sich das Reality-Sternchen bei Désirée wohl für ein paar neue Komplexe bedanken.

Zum krönenden Abschluss werden die "billig" tätowierten Augenbrauen und die schlecht gemachten Extensions kritisiert.

Aber hey, hier und da ein paar Verbesserungen "und dann kann man dich noch ganz passabel herrichten".

Da hat Pinar aber Glück gehabt, dass bei ihrem Gesicht noch nicht alles verloren ist.