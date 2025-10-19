Liebes-Comeback nach "Promi Big Brother"? Jimi Blue spricht Klartext über Ex Yeliz: "Natürlich wäre das schön"

Köln - In der 13. Folge der aktuellen " Promi Big Brother "-Staffel gibt es nicht nur jede Menge Stress und Geschrei, sondern auch die ein oder andere Gefühlsduselei zu erleben.

Jimi Blue (33) zeigt seinen Schneeflocken-Anhänger, den sowohl er als auch Ex Yeliz (31) für ihre gemeinsame Tochter Snow (4) tragen. © Joyn

Erst die vermeintliche große Liebe, dann der Rosenkrieg, und schließlich die medienwirksame Versöhnung - wohl kaum eine Lovestory hat die Reality-Fans in den vergangenen Jahren so auf Trab gehalten wie die von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und "PBB"-Gewinnerin Yeliz Koc (31).

Ob Jimi denn je darüber nachgedacht habe, der Beziehung eine zweite Chance zu geben, will Karina Kipp (47) wissen. "Ja, hatte ich überlegt, und ich denke, sie hat das auch überlegt", gibt der 33-Jährige offen zu. "Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen."

Allerdings seien beide Parteien derzeit so happy mit ihrem neuen freundschaftlichen Verhältnis, dass die Angst vor Veränderung zu groß sei. Immerhin gehen romantische Gefühle auch mit mehr potenziellen Reibungspunkten und daher einem größeren Risiko für Streit einher: "So wie es jetzt ist, ist es perfekt. Ich hab die Kacke gebaut, und jetzt mache ich das so, wie sie das möchte, auch die Geschwindigkeit, wie das laufen soll."

So richtig abgeneigt von einem Liebes-Comeback scheint Jimi Blue allerdings nicht zu sein, wie im weiteren Gespräch klar wird: "Wir machen auch Scherze drüber. Wir haben mal gesagt, wenn sie in zehn Jahren keinen Partner findet und ich keine Partnerin, dann kann man ja mal schauen."