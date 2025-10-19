Liebes-Comeback nach "Promi Big Brother"? Jimi Blue spricht Klartext über Ex Yeliz: "Natürlich wäre das schön"
Köln - In der 13. Folge der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel gibt es nicht nur jede Menge Stress und Geschrei, sondern auch die ein oder andere Gefühlsduselei zu erleben.
Erst die vermeintliche große Liebe, dann der Rosenkrieg, und schließlich die medienwirksame Versöhnung - wohl kaum eine Lovestory hat die Reality-Fans in den vergangenen Jahren so auf Trab gehalten wie die von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und "PBB"-Gewinnerin Yeliz Koc (31).
Ob Jimi denn je darüber nachgedacht habe, der Beziehung eine zweite Chance zu geben, will Karina Kipp (47) wissen. "Ja, hatte ich überlegt, und ich denke, sie hat das auch überlegt", gibt der 33-Jährige offen zu. "Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen."
Allerdings seien beide Parteien derzeit so happy mit ihrem neuen freundschaftlichen Verhältnis, dass die Angst vor Veränderung zu groß sei. Immerhin gehen romantische Gefühle auch mit mehr potenziellen Reibungspunkten und daher einem größeren Risiko für Streit einher: "So wie es jetzt ist, ist es perfekt. Ich hab die Kacke gebaut, und jetzt mache ich das so, wie sie das möchte, auch die Geschwindigkeit, wie das laufen soll."
So richtig abgeneigt von einem Liebes-Comeback scheint Jimi Blue allerdings nicht zu sein, wie im weiteren Gespräch klar wird: "Wir machen auch Scherze drüber. Wir haben mal gesagt, wenn sie in zehn Jahren keinen Partner findet und ich keine Partnerin, dann kann man ja mal schauen."
Promi Big Brother: Andrej muss die Segel streichen
Als wären die Nominierungen nicht sowieso schon dramatisch genug, findet sie diesmal in der Arena vor dem Live-Publikum statt. Ganz offen, ohne Versteckspiele.
Obwohl dabei heftig geschossen wird - vor allem natürlich wie immer zwischen den Streithähnen Laura (30) und Erik (26) -, trifft es am Ende den eher zurückhaltend auftretenden Andrej Mangold (38). Er nimmt's wie zu erwarten sportlich und wünscht den Sieg nun vor allem Karina.
Bei Laura und Erik kracht es unterdessen munter weiter. Die 30-Jährige wirft ihm vor, Karina mit den Worten "Und jetzt geh zurück in die Küche" degradiert zu haben, er streitet diese Aussage vehement und lautstark ab.
Laut Jimi Blue liege die Wahrheit irgendwo dazwischen - diese harte Wortwahl habe sein österreichischer Kumpel nämlich angeblich nicht gewählt, habe Karina stattdessen nur humorvoll zum "Erbsenwaschen" schicken wollen. Laura sieht es weiterhin kritisch: "Wr leben in 2025, solche Sachen sagt man einfach nicht!"
In der Sendung am morgigen Sonntagabend fliegen gleich zwei Promis raus. Schon jetzt kann deshalb fleißig für die verbliebenen Kandidaten angerufen werden.
"Promi Big Brother" geht noch bis Montag (21. Oktober), dann ist bei Sat.1 das große Finale zu sehen.
Titelfoto: Montage Instagram/yelizkoc ; Joyn