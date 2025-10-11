Promi Big Brother: ER ist die neue Stimme der Kult-Show
Köln - Schon seit der Staffelpremiere am Montagabend ist stellenweise eine neue Off-Stimme bei "Promi Big Brother" zu hören. Die verbalen Fähigkeiten des Sprechers sind vor allem Hollywood-Fans bekannt.
Dennis Schmidt-Foß (55) heißt der Mann, der die unterschiedlichen Sequenzen der SAT.1-Show mit seiner Stimme trennt und Gespräche für den Zuschauer einordnet und einleitet.
Der gebürtige Aschaffenburger ist ein wahrer Tausendsassa, dürfte einigen Filmfans vor allem als Synchronsprecher der Schauspieler Ryan Reynolds (48, "Deadpool"), John Cena (48, "Fast & Furious"), Eddie Murphy (64, "Der Prinz aus Zamunda") und "Dexter"-Darsteller Michael C. Hall (54) aufgefallen sein.
Auch Schmidt-Foß' Frau Dascha Lehmann (51) ist Synchronsprecherin, leiht unter anderem Katie Holmes (46, "Dawson's Creek") und Keira Knightley (40, "Fluch der Karibik") ihre Stimme.
Und: Ihr Vater Manfred Lehmann (80) synchronisiert Bruce Willis (70, "Stirb langsam").
Promi Big Brother: Phil Daub ist "Big Brother"-Computerstimme
Die tiefe "Big Brother"-Stimme, überarbeitet von einem Computer, gehört übrigens zu Phil Daub. Der 58-Jährige sitzt seit 2013 durchgehend bei "Promi Big Brother" am Mikrofon und ist auch in den unprominenten "Big Brother"-Staffeln zu hören.
TV-Tipp: Dennis Schmidt-Foß und Phil Daub hört ihr montags und dienstags ab 20.15 Uhr sowie mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr bei "Promi Big Brother". Die Folgen werden parallel bei SAT.1 und Joyn gesendet. Auf der Streaming-Plattform gibt es auch einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: IMAGO / Berlinfoto