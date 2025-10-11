Promi Big Brother: ER ist die neue Stimme der Kult-Show

Köln - Schon seit der Staffelpremiere am Montagabend ist stellenweise eine neue Off-Stimme bei " Promi Big Brother " zu hören. Die verbalen Fähigkeiten des Sprechers sind vor allem Hollywood-Fans bekannt.

Ist seit Montag neu bei "Promi Big Brother" zu hören: Dennis Schmidt-Foß (55). © IMAGO / Berlinfoto

Dennis Schmidt-Foß (55) heißt der Mann, der die unterschiedlichen Sequenzen der SAT.1-Show mit seiner Stimme trennt und Gespräche für den Zuschauer einordnet und einleitet.

Der gebürtige Aschaffenburger ist ein wahrer Tausendsassa, dürfte einigen Filmfans vor allem als Synchronsprecher der Schauspieler Ryan Reynolds (48, "Deadpool"), John Cena (48, "Fast & Furious"), Eddie Murphy (64, "Der Prinz aus Zamunda") und "Dexter"-Darsteller Michael C. Hall (54) aufgefallen sein.

Auch Schmidt-Foß' Frau Dascha Lehmann (51) ist Synchronsprecherin, leiht unter anderem Katie Holmes (46, "Dawson's Creek") und Keira Knightley (40, "Fluch der Karibik") ihre Stimme.

Und: Ihr Vater Manfred Lehmann (80) synchronisiert Bruce Willis (70, "Stirb langsam").