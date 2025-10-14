Sarah-Jane enthüllt bei "Promi Big Brother" schreckliches Geheimnis um ihren Namen

Köln - Im " Promi Big Brother "-Haus fließen plötzlich Tränen: Sarah-Jane Wollny (27) öffnet sich vor laufenden Kameras so ehrlich wie nie zuvor und erzählt von einem traurigen Schicksal, das sie bis heute begleitet.

Sarah-Jane zeichnet an Tag neun ihre Lebenslinien auf einem Whiteboard nach. © Joyn

Die 27-Jährige, bekannt aus der kultigen Wollny-Familie, soll an Tag neun auf einem Whiteboard Höhe und Tiefpunkte aus ihrem Leben aufzeichnen und gerät schon bei der Geburt ins Stocken.

Was nämlich bisher niemand wusste: Sarah-Jane wäre eigentlich als Zwillingskind auf die Welt gekommen. Mutter Silvia Wollny (60) verlor eines der Mädchen allerdings noch vor der Geburt.

"Ich habe meine Zwillingsschwester schon während der Schwangerschaft verloren. Daher ist es mir immer wichtig, dass ich Sarah-Jane genannt werde, denn ein Teil meines Namens hätte ihr gehört", erklärt sie mit brüchiger Stimme.

Ihr ehrlicher Einblick zeigt, wie tief der Schmerz über den Verlust bis heute sitzt. Doch das war nicht der einzige schwere Moment in ihrem Leben.

Nach der Geburt musste Sarah-Jane um ihr eigenes Leben kämpfen: "Meine Lebenserwartung war nicht hoch. Ich bin tatsächlich ein medizinisches Wunder", erzählt sie offen.