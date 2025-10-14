Christina Dimitriou in Angst zum Dönerimbiss: "Du weißt nicht, ob die Messer ziehen"

Köln/Dortmund - Der Stachel sitzt bei Christina Dimitriou (33) noch tief. Ihrem Aus bei " Promi Big Brother " am Montagabend ließ die alleinerziehende Mutter einen Dönerimbiss-Besuch folgen - mit einem Vorfall, der sie in ihrem Auswanderungswunsch bestärkt.

Total happy zeigt sich Christina Dimitriou (33) beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus, ihrem TV-Comeback nach der Geburt ihres Kindes. © Joyn/Willi Weber

Bevor eine erholsame Nacht im Hotel folgen konnte, musste die 33-Jährige bei der nächtlichen Suche nach Nahrung einen Schreckmoment hinter sich bringen.

Als sie gerade mit der ebenfalls ausgeschiedenen Pinar Sevim (39) über die Kölner Ringe schlenderte, hätte eine Personengruppe gepöbelt und geschrien. "Du weißt nicht, ob die Messer ziehen oder sonst was. Wenn zwei Frauen um die Uhrzeit unterwegs sind, ist es schlimm und mit einem Baby umso schlimmer", sagt sie zu TAG24.

Dieses hier fehlende Sicherheitsgefühl hätte sie hingegen in Dubai, wohin sie voraussichtlich Anfang 2026 mit ihrer dann einjährigen Tochter ziehen möchte. Die Pläne gab es schon vor vier Jahren, damals noch mit Ex Aleks Petrovic (34). Der hatte sich bei "Temptation Island VIP" aber in Vanessa Nwattu (25) verliebt und Christina verlassen.

Während er in die Wüstenmetropole ging, blieb Christina in Dortmund. Bis jetzt. "Ich ziehe mit meiner Tochter in eine Wohnung, kein anderer", bestätigt die Alleinerziehende, die weiterhin nicht über den Kindsvater reden möchte, TAG24.