TikTokerin jahrelang schwer misshandelt: "Mein Vater hat mich gefoltert"

Köln - Bei den Bewohnern brechen an Tag 9 bei " Promi Big Brother " alle Dämme. Als TikTokerin Karina Kipp (47) alias "Karina2you" die Höhen und Tiefen ihres Lebens an einem Whiteboard darstellen soll, bleibt kein Auge trocken.

Karina Kipp aka "Karina2you" (47, Foto) erzählte Sarah-Jane Wollny (27) von den Höhen und Tiefen in ihrem Leben. © Joyn

"Das Ganze zu verkraften, kann man nur mit Gottes Hilfe", sagte Karina über die Tiefpunkte in ihrem Leben. Die 47-Jährige ist in Lettland geboren und war lebensfröhlich, bis sich alles änderte. "Ab zehn Jahren hat mein Vater angefangen mich zu misshandeln und zu foltern", erzählte sie.

Um das Geschehe zu verarbeiten, ging sie raus, geriet an die falschen Leute und griff zum Alkohol. Eines Abends stieg sie dann nichtsahnend in ein Auto und wurde dort vergewaltigt.

"Ich war schwanger. Ich hatte große Angst", erinnerte sich Karina sichtlich bewegt. "Da meine Mama Ärztin war, hat sie mich zur Abtreibung geführt." Kipp erkrankte danach an einer schweren Depression. Diese sollte sie in ihrem Leben immer wieder begleiten, unter anderem einige Jahre später nach dem Tod ihres Bruders.

Während die TikTokerin ihre Geschichte erzählte, hörten die anderen Bewohner ihr vom Rohbau aus zu und kämpften mit ihren Emotionen. "Du bist eine sehr, sehr stark Frau", sagte Sarah-Jane Wollny (27), die mit Karina im Musterhaus war.

Die 47-Jährige schaffte es, die Depression zu überwinden. "Ich habe mich mit meinem Lachen selbst geheilt. Ich habe mich aus meinem eigenen Gefängnis befreit."