Pinars trauriges Ende bei "Promi Big Brother": Diese Männer sollen jetzt gehen

Köln/Bergisch Gladbach - Vor der neunten " Promi Big Brother "-Show am Dienstagabend steht fest: Heute fliegt (endlich) mal ein Mann! Eine der drei bisherigen Exit-Ladys ist Pinar Sevim (39), die TAG24 exklusiv verrät, wen sie raushaben will.

Pinar Sevim (39) ist traurig über ihren Auszug bei "Promi Big Brother". © Joyn

"Ich war überrascht, dass ich so früh rausgehe. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute nicht angerufen haben", ist die 39-Jährige auch zwölf Stunden nach ihrem Exit noch nachdenklich. "Natürlich bin ich traurig, aber es ist ein Spiel und ich bin sehr dankbar. Ich hatte eine wundervolle Zeit und es ist eine Ehre, dass ich bei 'Promi Big Brother' mitmachen durfte."

Obwohl SAT.1 und Joyn besonders für die Auftaktshow am 6. Oktober laut eigenen Angaben "überragende" Marktanteile verbuchen konnten, fehlten der TV-Rückkehrerin entscheidende Anrufe.

Kurz vor ihrem Auszug droppte Pinar noch, dass sie aus der Musterwohnung einen ihrer geliebten Augenbrauenstifte in den Rohbau geschmuggelt hat. "Ich wollte die Reaktion der anderen sehen und mit einem Lacher rausgehen", sagt sie am Dienstag zu TAG24. "Ich bin ja eh rausgeflogen, was konnte mir denn passieren?"

Dumm nur, dass sie ausgerechnet jenen Stift erwischte, der leer war und ihr somit nichts half. "Man kennt mich ja, ich bin ein Tollpatsch - na ja, nicht schlimm."