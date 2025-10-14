Pinars trauriges Ende bei "Promi Big Brother": Diese Männer sollen jetzt gehen
Köln/Bergisch Gladbach - Vor der neunten "Promi Big Brother"-Show am Dienstagabend steht fest: Heute fliegt (endlich) mal ein Mann! Eine der drei bisherigen Exit-Ladys ist Pinar Sevim (39), die TAG24 exklusiv verrät, wen sie raushaben will.
"Ich war überrascht, dass ich so früh rausgehe. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute nicht angerufen haben", ist die 39-Jährige auch zwölf Stunden nach ihrem Exit noch nachdenklich. "Natürlich bin ich traurig, aber es ist ein Spiel und ich bin sehr dankbar. Ich hatte eine wundervolle Zeit und es ist eine Ehre, dass ich bei 'Promi Big Brother' mitmachen durfte."
Obwohl SAT.1 und Joyn besonders für die Auftaktshow am 6. Oktober laut eigenen Angaben "überragende" Marktanteile verbuchen konnten, fehlten der TV-Rückkehrerin entscheidende Anrufe.
Kurz vor ihrem Auszug droppte Pinar noch, dass sie aus der Musterwohnung einen ihrer geliebten Augenbrauenstifte in den Rohbau geschmuggelt hat. "Ich wollte die Reaktion der anderen sehen und mit einem Lacher rausgehen", sagt sie am Dienstag zu TAG24. "Ich bin ja eh rausgeflogen, was konnte mir denn passieren?"
Dumm nur, dass sie ausgerechnet jenen Stift erwischte, der leer war und ihr somit nichts half. "Man kennt mich ja, ich bin ein Tollpatsch - na ja, nicht schlimm."
Promi Big Brother: Pinar Sevim möchte Andrej Mangold oder Marc Terenzi raushaben
Am Dienstagabend, das wurde bereits vorab bekannt, wird es einen Mann treffen, der seine Sachen packen muss. "Ich find's fair, dass heute ein Mann geht", so Pinar angesichts der bisher drei ausschließlich weiblichen Exits. Und: "Ich glaube, es wird Marc oder Andrej treffen!"
Eine Erleichterung für die durch "Mimi und Pinar" bekannt gewordene Beauty-Liebhaberin ist ihr Auszug aber aufgrund der Pupserei.
"Ich hatte Bauchschmerzen und Blähungen. Ich hätte länger draußen bleiben sollen, die Fünf-Sekunden-Regel. Alle hatten Bauchschmerzen, aber die anderen haben es sehr geschickt gemacht - die haben wahrscheinlich die Fünf-Sekunden-Regel eingehalten", lacht die 39-Jährige über die vollkommen menschliche Körperreaktion.
Gern hätte Pinar mit den 100.000 Euro mit ihrem Hund bei Fressnapf eingekauft und wäre mit ihrer Mama shoppen gegangen. Jetzt aber steht erst mal ein klärendes Gespräch mit ihrem Partner an, mit dem es vor dem Einzug Zoff gab. "Wir hatten gestern kurz geschrieben, aber er saß eineinhalb Tage am Flughafen fest, lag dann schon im Bett. Ich fahre nachher nach Hause und dann reden wir."
Montags und dienstags läuft "Promi BB" ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr bei SAT.1 und Joyn. Auf der Streaming-Plattform gibt es auch einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn (2) ; Joyn/Willi Weber (1)