Überraschungs-Comeback: Plötzlich steht Promi-Lady auf der Matte, die (fast) keiner mehr sehen wollte
Radziejowice (Polen) - Kurz vor dem Finale geht es in den Folgen 17, 18 und 19 auf dem "Promihof" noch mal richtig turbulent zu! Während gleich mehrere Promis ihre Koffer packen und gehen müssen, kehrt ausgerechnet die Kandidatin zurück, die schon in den vorigen Wochen für mächtig Zündstoff gesorgt hatte: Emma Fernlund (24)!
Ihr Comeback hat Emma dabei ihrem Allianz-Buddy Paco Herb (30) zu verdanken, der dank einer fiesen Challenge (er muss einen Drink aus püriertem Fisch zu sich nehmen und eine ganze Rinderzunge verspeisen) nicht nur 5000 Euro für den Jackpot, sondern zudem auch einen Sonderbonus für sich erspielt hat.
Mit dem kann er einen Promi seiner Wahl zurück zur Gruppe holen, einen anderen Mitbewohner muss er dafür vom Hof jagen. Nachdem Emma wieder ins Bauernhaus eingezogen ist, heißt es auf Pacos Geheiß Abschied nehmen für Aurelia Lamprecht (26), die dem Strippenzieher resigniert die Hand gibt und von dannen zieht.
Zuvor hatten auch schon Nina Reh und Saskia Beecks (37) den Hof verlassen müssen, nachdem sie von der Gruppe beim Ausmisten die meisten Stimmen erhalten hatten.
Emmas Rückkehr passt jedoch nicht jedem auf dem Hof so gut in den Kram wie Paco - ganz im Gegenteil. Vor allem bei Ina Kina (31) schrillen alle Alarmglocken, als die Blondine plötzlich wieder auf der Matte steht, denn Ina hatte nach Emmas Abgang wieder mit Tim Kühnel (29) angebandelt.
Die Frauen vereinbaren, sich ab sofort einfach beide von dem Hof-Casanova fernzuhalten, doch nur fünf Minuten später hängt Emma schon wieder an Tims Lippen, ehe sich die beiden noch am selben Abend ihrer allnächtlichen Lieblings-Beschäftigung widmen: dem Matratzen-Sport.
Der Promihof: Cosimo rastet aus - Giulia vergießt bittere Tränen
Nicht nur zwischen Emma und Ina herrscht daraufhin dicke Luft, auch insgesamt ist die Stimmung auf dem Hof angespannt - und die Gemüter teils ziemlich erhitzt. Das gilt auch für Cosimo Citiolo (43), der sich erst mit Mitstreiterin Giulia Siegel (51) verkracht und anschließend einen mittelschweren Wutausbruch hinlegt.
Anlass ist Cosimos Behauptung, Giulia wollte sich vor dem "Promihof" angeblich mit ihm per WhatsApp absprechen, dass die beiden in der Show zusammenhalten. Die DJane streitet das jedoch vehement ab, woraufhin Cosi regelrecht ausflippt, auf das Hoftor einhämmert und nach seinem Handy verlangt, um die Chat-Verläufe als Beweis darzulegen.
"Bringt mein Handy! Sonst geh ich!", brüllt er, schlägt gegen das Tor und schindet damit ziemlich Eindruck bei den anderen Kandidaten, jedoch nicht im guten Sinne.
"Der Ausraster von Cosimo hat mich sehr geschockt. So hab ich ihn nicht kennengelernt", ist nicht nur Maki Doric (32) nach den Szenen entsetzt. Die weinende Giulia lässt sich derweil von Sandra Sicora (33) trösten. "Er macht einen schlechten Menschen aus mir und ich bin kein schlechter Mensch. Ich hab dem nicht so einen Scheiß geschrieben", heult sie.
Kurz vor dem Finale liegen die Nerven bei allen Beteiligten offensichtlich mehr als blank ...
TV-Tipp: Die Folgen 17, 18 und 19 von "Der Promihof" seht Ihr am 10. Dezember um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Wer nicht warten will, kann sich alle drei Episoden schon vorab auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI