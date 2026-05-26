Sie wollte Jo Gerner entmannen: Ex-GZSZ-Star meldet sich überraschend zurück

Berlin - Mehr als ein Vierteljahrhundert hat man nicht viel von ihr in der Öffentlichkeit gehört, jetzt hat sich Nadine Hofmann (50) überraschend bei Instagram zurückgemeldet.

Ex-GZSZ-Star Nadine Hofmann (50) hat sich überraschend nach mehr als 25 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Du kennst mein Gesicht, aber Du weißt nicht mehr, woher oder?", fragte sie bei der Social-Media-Plattform.

Wer mit dem Namen Nadine Hofmann jetzt immer noch nichts anfangen kann - früher war die 50-Jährige als Nadine Dehmel bekannt und ein gefeierter Star bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

"Vor über 20 Jahren - Wahnsinn, ist das schon lange her - war ich mal eine Zeit lang im Fernsehen", erinnerte sie sich und ihre Follower an ihre Glanzzeiten im TV.

Apropos Follower: Von denen hat sie mit ihrer sympathischen Art in kurzer Zeit bereits knapp 11.000 gesammelt. Und die haben ihren Liebling natürlich sofort wiedererkannt, wie aus der Kommentarspalte hervorgeht.

Dort meldeten sich auch ehemalige GZSZ-Kollegen zu Wort. "Wir haben mal in einer WG gewohnt - nicht nur bei GZSZ, sondern auch in echt", stellte Nina Bott (48) in Erinnerungen schwelgend fest und Jörn Schlönvoigt (39), Oliver Petszokat (47) oder auch Sila Sahin-Radlinger (40) ließen Herzen für sich sprechen.

"Lustigerweise werde ich immer noch erkannt und das finde ich ziemlich krass", betonte Hofmann. In einem späteren Beitrag bedankte sie sich für "so ein mega Feedback", schließlich sei sie 26 Jahre lang nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen gewesen.