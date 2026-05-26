Sie wollte Jo Gerner entmannen: Ex-GZSZ-Star meldet sich überraschend zurück
Berlin - Mehr als ein Vierteljahrhundert hat man nicht viel von ihr in der Öffentlichkeit gehört, jetzt hat sich Nadine Hofmann (50) überraschend bei Instagram zurückgemeldet.
"Du kennst mein Gesicht, aber Du weißt nicht mehr, woher oder?", fragte sie bei der Social-Media-Plattform.
Wer mit dem Namen Nadine Hofmann jetzt immer noch nichts anfangen kann - früher war die 50-Jährige als Nadine Dehmel bekannt und ein gefeierter Star bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".
"Vor über 20 Jahren - Wahnsinn, ist das schon lange her - war ich mal eine Zeit lang im Fernsehen", erinnerte sie sich und ihre Follower an ihre Glanzzeiten im TV.
Apropos Follower: Von denen hat sie mit ihrer sympathischen Art in kurzer Zeit bereits knapp 11.000 gesammelt. Und die haben ihren Liebling natürlich sofort wiedererkannt, wie aus der Kommentarspalte hervorgeht.
Dort meldeten sich auch ehemalige GZSZ-Kollegen zu Wort. "Wir haben mal in einer WG gewohnt - nicht nur bei GZSZ, sondern auch in echt", stellte Nina Bott (48) in Erinnerungen schwelgend fest und Jörn Schlönvoigt (39), Oliver Petszokat (47) oder auch Sila Sahin-Radlinger (40) ließen Herzen für sich sprechen.
"Lustigerweise werde ich immer noch erkannt und das finde ich ziemlich krass", betonte Hofmann. In einem späteren Beitrag bedankte sie sich für "so ein mega Feedback", schließlich sei sie 26 Jahre lang nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen gewesen.
Ex-GZSZ-Star Nadine Hofmann meldet sich nach mehr als 25 Jahren bei ihren Fans zurück ...
... und schwelt in nostalgischen Erinnerungen
Nadine Hofmann hat von 1996 bis 2000 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mitgespielt
Von Februar 1996 bis August 2000 verkörperte sie von Episode 931 bis 2043 die Kult-Figur Nataly Jäger.
Die brünette Beauty war zunächst unter anderem mit dem charmanten Gauner Ricky Marquart, gespielt von Petszokat, zusammen. Im Jahr 2000 heiratete sie dann Jo Gerner und wurde sogar schwanger von ihm.
Durch einen Autounfall verlor sie ihr Kind und machte Gerner dafür verantwortlich, der die Bremsen ihres Autos nicht reparieren ließ. Aus Rache entführte sie Joachim und wollte ihn mit einem Skalpell seiner Männlichkeit berauben.
Dehmels Ausstieg aus der Daily Soap erfolgte nicht freiwillig. Ihre Geschichte sei auserzählt, hätten die Macher als Grund genannt, wie sie damals in einem Interview preisgab. Auch darüber will sie ihren Fans in nächster Zeit noch einmal ausführlich berichten.
Neben der Nostalgie möchte Nadine Hofmann den Usern aber auch ihre Gegenwart näherbringen. Ihr Leben habe sich "komplett verändert und was ich jetzt mache, das erzähle ich hier", kündigte der einstige TV-Star an.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/nadine.hofmann.offiziell (Bildmontage)