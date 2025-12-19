Warum Weihnachten für GZSZ-Star Iris Mareike Steen keine schöne Zeit ist

Berlin - Im Kolle-Kiez hat sich Lilly bei GZSZ pünktlich zur Weihnachtszeit mit ihrer Mutter Maren versöhnt. Für GZSZ-Star Iris Mareike-Steen (34) ist die Weihnachtszeit auch immer etwas Tragisches. Der Grund: Zwei Schicksalsschläge.

Mit Schauspiel-Kollege Lars Pape (54) aka Michi spricht Iris Mareike Steen (34, l.) über die Weihnachtszeit. © RTL

Im RTL-Format "GZSZ-Bargeflüster" spricht die TV-Darstellerin offen über ihre Gefühle. "Ich freue mich natürlich, dass ich mit der Familie zusammen bin", erklärt Steen. Doch dann wird sie ernst: "Meine Familie ist in den letzten Jahren sehr klein geworden – und das wird mir gerade an Weihnachten immer besonders bewusst."Deshalb sei sie eher melancholisch in der Zeit.

Verständlicherweise, musste die heute 34-Jährige doch vor vielen Jahren noch als sechsjähriges Kind einen Schicksalsschlag verkraften. Ausgerechnet um die Weihnachtszeit starb ihr Vater.

"Die Beerdigung war einen Tag vor Weihnachten. Ich habe das immer mit so etwas verbunden."

Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Schauspielerin vor drei Jahren dann auch noch den Verlust ihrer Mutter verkraften musste. "Es gibt keine Worte dafür, was das mit jemandem macht. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben und wird es auch immer bleiben!", erklärte die Lilly-Darstellerin erst im Sommer.