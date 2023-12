Fremdgeh-Skandal: Thorsten Legat hegt düsteren Verdacht zu Sohn

Thorsten Legat (55, Foto) blickt mit Sorge auf die "Prominent getrennt"-Teilnahme seines Sohnes Nico (25). © Montage: Instagram/Screenshot/Thorsten Legat

"Ich zittere. Ich hab Schweißperlen!", gesteht der Kasalla-King und Ex-Fußballer im Interview mit RTL.de - und das aus gutem Grund!

Immerhin hat sich Sohnemann Nico, der in Sachen Reality-TV in die Fußstapfen seines bekannten Vaters tritt, in seinem allerersten Format "Temptation Island" nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

In der diesjährigen Normalo-Staffel betrog er seine damalige Partnerin Sarah Liebich (25) vor laufenden Kameras mit einer Verführerin und versuchte danach noch dreist, seine (wiederholte) Fremdgeh-Aktion zu verheimlichen.

Sarah gab dem Fußballer-Spross damals den Laufpass. Ein Liebes-Comeback schien bislang ausgeschlossen, doch aktuell lebt das Ex-Paar wieder zusammen unter einem Dach! So verkündete RTL vor einer guten Woche, dass die Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" in Südafrika gestartet sind. Mit an Bord: Nico und seine Verflossene Sarah.

Eine Tatsache, die Papa Thorsten nervös macht und zweifeln lässt.