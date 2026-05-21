Promi-Eltern trennen sich nach Geburt: "Wärst du nicht schwanger gewesen, wäre ich viel früher gegangen"
Südafrika - In der vierten Folge von "Prominent getrennt" wird gleich doppelt abgerechnet. Die erste "Zeit zu zweit" steht an, in der Gök Göker (29) und Rebecca Ries (31) einiges zu klären haben.
"Du hast mir keine Zuneigung gezeigt, keine Liebe", rechtfertigt Gök, dass er die Mutter seines Sohnes Malik nur drei Wochen nach der Geburt verlassen hat.
Das Problem: Rebecca hätte ihm seit Beginn der Schwangerschaft für Monate den Sex verweigert. Zu viel für den Mann, dem nun mal viel Sex in der Partnerschaft wichtig ist. Rebecca versucht zu erklären: "Ich konnte es dir in dem Moment nicht geben, weil ich mich selber nicht wohlgefühlt habe."
"Bei dir war es eher die Psyche", faucht Gök seine Ex-Partnerin daraufhin an.
Er habe nicht mehr ausgehalten, wie Rebecca zu ihm war und trennte sich noch im Wochenbett von ihr. "Wärst du nicht schwanger gewesen, wäre ich schon viel früher gegangen", setzt er bei der Aussprache noch einen drauf.
Rebecca sei von Beginn an kalt und gefühllos gewesen und Gök habe es nicht mehr länger ausgehalten.
Die Situation ist festgefahren und von einer Versöhnung sind die Eltern nach ihrer Aussprache weiter entfernt als zuvor.
Mehrfach-Fremdgeher bezeichnet Ex als größte Lügnerin
Mou (27) denkt sich unterdessen, er bringt etwas frischen Wind in die Villa und zieht kurzerhand ein T-Shirt mit dem Schriftzug "my EX is the biggest liar" (deutsch: "Meine Ex ist die größte Lügnerin") an. Ganz zum Ärger von Vivien (27), die diese Provokation nicht fassen kann.
"Das hat die überhaupt nicht verdient, so behandelt zu werden", stellt sich Tessa Bergmeier (36) auf die Seite von Vivien.
Eine solche Aussage gerade von dem Mann zu bekommen, der in ihrer Beziehung gleich mehrfach fremdgegangen ist, lässt die 27-Jährige ausrasten. Sie nimmt ihr Getränk, geht zu Mou rüber und schüttet ihm dieses ins Gesicht.
"Was denkst du, wer du bist? Du hast mein ganzes Leben auseinandergenommen", schreit Vivien ihn immer wieder an, bevor sie sich weinend abwendet.
Vanessa Nwattu (26) hingegen kann die Respektlosigkeit nicht einfach so stehen lassen und verpasst Mou vor der gesamten Gruppe einen gepfefferten Einlauf. "Dass die sich dann immer noch so in diese Opferrolle reindrücken wollen, obwohl die diejenigen waren, die uns so verletzt haben", kann sie einfach nicht verstehen.
Eine neue Folge der 5. Staffel "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" seht Ihr immer donnerstags ab Mitternacht auf RTL+.
Titelfoto: Montage: RTL