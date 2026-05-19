GZSZ: Ein Kiez sucht einen Mörder - Verdacht der Fans überrascht

Berlin - Die Suche nach dem Täter im Mordfall Zoe läuft bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " auf Hochtouren, aber wen haben die GZSZ-Fans eigentlich im Verdacht?

Toni und Schmitti tappen bei ihren Ermittlungen weiter im Dunkeln. © RTL / Rolf Baumgartner

Die TV-Zuschauer tappen nämlich genauso im Dunkeln wie Toni und Schmitti. Sie begleiten die Ermittler Stück für Stück bei ihrer Arbeit und schauen ihnen dabei über die Schulter.

Und die GZSZ-Gemeinde kann sogar direkt daran teilhaben und bei einer Abstimmung den mutmaßlichen Mörder wählen. Das Ergebnis dürfte sich dabei wohl mit fast jeder Folge, jeder Theorie und jedem neuen Hinweis verändern.

Stichwort Ergebnis: Das fällt doch schon einigermaßen überraschend aus, denn aus der Abstimmung geht aktuell hervor, dass die meisten Yvonne für die Mörderin der Ex-Agentin halten.

19 Prozent der bislang mehr als 18.600 Stimmen entfallen auf die sympathische Physiotherapeutin, die ja eigentlich kein Wässerchen trüben kann. Hat sie etwa zum Schutz ihrer Tochter und ihres eigenen Lebens zu drastischen Mitteln gegriffen?

Dass Laura selbst und auch Jo Gerner für die Täter gehalten werden, ist da schon weitaus weniger erstaunlich. Die beiden vereinen 16 beziehungsweise 15 Prozent der Stimmen auf sich.