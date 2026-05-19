GZSZ: Ein Kiez sucht einen Mörder - Verdacht der Fans überrascht
Berlin - Die Suche nach dem Täter im Mordfall Zoe läuft bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Hochtouren, aber wen haben die GZSZ-Fans eigentlich im Verdacht?
Die TV-Zuschauer tappen nämlich genauso im Dunkeln wie Toni und Schmitti. Sie begleiten die Ermittler Stück für Stück bei ihrer Arbeit und schauen ihnen dabei über die Schulter.
Und die GZSZ-Gemeinde kann sogar direkt daran teilhaben und bei einer Abstimmung den mutmaßlichen Mörder wählen. Das Ergebnis dürfte sich dabei wohl mit fast jeder Folge, jeder Theorie und jedem neuen Hinweis verändern.
Stichwort Ergebnis: Das fällt doch schon einigermaßen überraschend aus, denn aus der Abstimmung geht aktuell hervor, dass die meisten Yvonne für die Mörderin der Ex-Agentin halten.
19 Prozent der bislang mehr als 18.600 Stimmen entfallen auf die sympathische Physiotherapeutin, die ja eigentlich kein Wässerchen trüben kann. Hat sie etwa zum Schutz ihrer Tochter und ihres eigenen Lebens zu drastischen Mitteln gegriffen?
Dass Laura selbst und auch Jo Gerner für die Täter gehalten werden, ist da schon weitaus weniger erstaunlich. Die beiden vereinen 16 beziehungsweise 15 Prozent der Stimmen auf sich.
"Mörderische Zeiten" dauern noch bis zum Sommer bei GZSZ an
Auch der Michi-Man ist mit elf Prozent unerwartet weit vorn in dem Mörder-Ranking platziert. Er hatte Zoes Leiche zwar gefunden, aber sein Verhalten gegenüber Carlos spricht eigentlich gegen seine Täterschaft - oder sind es etwa Schuldgefühle, die ihn antreiben?
Kurios: Selbst für Emily können Stimmen abgegeben werden, obwohl sie gerade für ein Projekt ihrer Agentur Female³ in Singapur weilt. Da kommt es wohl nicht von ungefähr, dass noch niemand für sie abgestimmt hat.
An diesem Zwischenergebnis kann sich freilich noch jede Menge ändern, denn der Mordfall wird den Kolle-Kiez noch bis zum Sommer in Atem halten. Dabei wächst die Unsicherheit von Tag zu Tag, denn der Fall nimmt immer neue Wendungen. Wer weiß, ob der Mord überhaupt jemals aufgeklärt werden kann?
Besonders Toni hat an den Ermittlungen schwer zu knabbern, schließlich gehören die Verdächtigen zu ihrem unmittelbaren Umfeld. Kann sie überhaupt noch neutral bleiben?
Welche Entwicklungen es im Todes-Rätsel um Zoes Ermordung als Nächstes geben wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel