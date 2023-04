"Prominent getrennt": Jakub schmettert Rassismus-Vorwurf ab - "Das ist Verleumdung!"

Jakub Merlan-Jarecki (27) hatte sich mit seinen "Prominent getrennt"-Kontrahenten mächtig in die Haare gekriegt. © RTL

Während Jakub mit seiner Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) in Folge 9 kurz vor dem Halbfinale die Segel streichen musste, kämpften sich Gloria und Nikola mit viel Schweiß und Gebrüll zum Show-Sieg und dem Gewinn von fast 40.000 Euro.

"Ich gönn's den beiden, dass sie es geschafft haben, länger drinnen zu bleiben als wir", erklärte Jakub nun mit einigermaßen sarkastischem Unterton im RTL+-Podcast "Aftershow". "Deswegen Glückwunsch an dieser Stelle, Gloria und Jakub, von euren Vorbildern Kate und Jakub zum Sieg. Habt ihr euch verdient, sehr gut gemacht!"

Auch mehrere Monate nach den Dreharbeiten sind die Fronten zwischen dem Ex-Fußballer und dem Glumac-Duo weiterhin verhärtet. So hatte es besonders im Rahmen der Nominierung in Folge 7 ordentlich zwischen den Show-Kontrahenten gekracht. Eine Aussprache fand bis zum Merlan-Auszug nicht statt und ist wohl auch weiterhin nicht in Sicht.

Dabei gestand sich Jakub rückblickend ein: "Meine Art und Weise, wie ich da an die Decke gegangen bin, die war nicht richtig. Das kann ich im Nachgang auch einsehen, das macht man nicht. (...) Ich habe absolut überreagiert."

Gleichzeitig beharrte er auf seinem Standpunkt, was die Bewertung von Glorias Umgang mit Nikola angeht.