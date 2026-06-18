"Richtig dreckig und dreist, ekelhaft und abgew***st": Promi-Ex lässt kein gutes Haar an Konkurrenten

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Die zweite Nominierung ist durch bei "Prominent getrennt", Rebecca und Gök müssen gehen. In Folge 8 kotzen sie sich noch einmal richtig über die Kandidaten aus.

Von Juliane Bonkowski

Südafrika - Die zweite Nominierung ist durch bei "Prominent getrennt", Rebecca (31) und Gök (29) müssen die Villa der Verflossenen verlassen. Bevor es so weit ist, kotzt sich das Ex-Paar in der achten Folge noch einmal richtig über die übrigen Kandidaten aus.

Rebecca (31) und Gök (29) sind das zweite Ex-Paar, das die südafrikanische Villa verlassen muss.
Rebecca (31) und Gök (29) sind das zweite Ex-Paar, das die südafrikanische Villa verlassen muss.  © RTL

Kaum ist der Auszugstag angebrochen, erleben die Paare aber erstmal eine dicke Überraschung: Mit Jessi (25) und Germain (28), deren Beziehung einst bei "Temptation Island VIP" in die Brüche ging, kommt Zuwachs in der Villa an.

Die Begeisterung ihrer Konkurrenten hält sich in Grenzen, außer bei Rebecca und Gök, die die Neuankömmlinge freudig begrüßen. Grund genug für Nessi (29), sich aufzuregen: "Was ist das für ein Scheiß von Rebecca? Jetzt wird erstmal richtig geschleimt."

Doch nicht nur wegen Göks Ex kommt der Läster-Motor richtig in Fahrt. Auch Jessi selbst bekommt ihr Fett weg von Nessi und ihrer neuen besten Freundin Vanessa (26), nachdem die Begrüßung äußerst distanziert abgelaufen ist.

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"Sie weiß genau, wer ich bin, hat aber so getan als würde sie es nicht wissen", regt sich die 29-Jährige auf. "Die ist so abgehoben."

Rebecca warnt Jessi eindringlich vor dem Vanessa-Doppel: "Die schmieden ihre eigenen Pläne, du wirst die Blicke sehen, das ist einfach eklig, man fühlt sich todesausgegrenzt." Und auch Gök hakt ein: "Nessi ist einfach fake!"

"Ich hab hier mitgenommen, dass Menschen einfach richtig, richtig, richtig dreckig und dreist sein können, ekelhaft und abgewichst sind. Sobald Geld im Spiel ist, verkaufen die ihre Seele. Ich bin froh, dass ich zu einer Million Prozent nicht so ein Mensch bin", zieht Rebecca ihr Fazit, bevor sie und ihr Ex die Villa verlassen.

Bevor Rebecca (r.) geht, klärt sie Nachzüglerin und Freundin Jessi (25) auf, vor wem sie sich besser in Acht nehmen sollte.
Bevor Rebecca (r.) geht, klärt sie Nachzüglerin und Freundin Jessi (25) auf, vor wem sie sich besser in Acht nehmen sollte.  © RTL
Vor allem die Läster-Schwestern Nessi (29, l.) und Vanessa sind ihr dabei ein Dorn im Auge.
Vor allem die Läster-Schwestern Nessi (29, l.) und Vanessa sind ihr dabei ein Dorn im Auge.  © Bildmontage: RTL
Es ist nicht das erste Mal, dass es Zoff mit den anderen Ex-Paaren gibt.
Es ist nicht das erste Mal, dass es Zoff mit den anderen Ex-Paaren gibt.  © RTL

Jessi wirft Germain Betrug vor: "Dann musst du ihn nicht überall reinstecken"

Jessi macht erst einmal gute Miene zum bösen Spiel.
Jessi macht erst einmal gute Miene zum bösen Spiel.  © RTL

Kaum sind ihre Freunde weg, knallt es dann aber bei Jessi und Germain heftig. Der selbsternannte "Wolf" kann so gar nicht verstehen, dass die 26-Jährige nicht begeistert war, dass er schon während ihrer Kennenlern-Phase fremdgegangen ist.

Dass sie ihn - wie schon bei "Temptation Island" - vor allen so schlecht macht, ärgert den Berliner. "Dann musst du ihn nicht überall reinstecken, dann passiert sowas auch nicht", blafft Jessi zurück.

"Du hast mich dargestellt wie den größten Penner", erinnert sich Germain zurück. "Du hast mir die ganze Zeit in der Beziehung das Gefühl gegeben, als wärst du was Besseres." Das sei sie schließlich auch, so Jessi - und überhört gekonnt Joshis (26) Einwand, dass niemand besser sei als andere. "Hä, natürlich bin ich besser, ich bin kein Fremdgeher, ich kriege mein Leben in den Griff."

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"Du denkst einfach, du bist die Prinzessin von allem, das ist einfach das größte Problem. Es dreht sich alles um dich, du bist von oben herab, mit allen bist du von oben herab", haut ihr Ex schließlich raus. Jessi verlässt daraufhin wütend die Runde und die ersten Tränen kullern.

"Der fuckt mich einfach nur ab, der ist so ein Scheiß-Pisser einfach", heult sie sich bei Vivien (27) aus. Das kann ja noch heiter werden ...

Doch später gerät sie mit Ex Germain (28) aneinander ...
Doch später gerät sie mit Ex Germain (28) aneinander ...  © RTL
... und sie vergießt bittere Tränen.
... und sie vergießt bittere Tränen.  © RTL

Eine neue Folge der 5. Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" seht Ihr immer donnerstags ab Mitternacht auf RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: RTL

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