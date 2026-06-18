"Richtig dreckig und dreist, ekelhaft und abgew***st": Promi-Ex lässt kein gutes Haar an Konkurrenten

Südafrika - Die zweite Nominierung ist durch bei " Prominent getrennt ", Rebecca (31) und Gök (29) müssen die Villa der Verflossenen verlassen. Bevor es so weit ist, kotzt sich das Ex-Paar in der achten Folge noch einmal richtig über die übrigen Kandidaten aus.

Rebecca (31) und Gök (29) sind das zweite Ex-Paar, das die südafrikanische Villa verlassen muss. © RTL

Kaum ist der Auszugstag angebrochen, erleben die Paare aber erstmal eine dicke Überraschung: Mit Jessi (25) und Germain (28), deren Beziehung einst bei "Temptation Island VIP" in die Brüche ging, kommt Zuwachs in der Villa an.

Die Begeisterung ihrer Konkurrenten hält sich in Grenzen, außer bei Rebecca und Gök, die die Neuankömmlinge freudig begrüßen. Grund genug für Nessi (29), sich aufzuregen: "Was ist das für ein Scheiß von Rebecca? Jetzt wird erstmal richtig geschleimt."

Doch nicht nur wegen Göks Ex kommt der Läster-Motor richtig in Fahrt. Auch Jessi selbst bekommt ihr Fett weg von Nessi und ihrer neuen besten Freundin Vanessa (26), nachdem die Begrüßung äußerst distanziert abgelaufen ist.

"Sie weiß genau, wer ich bin, hat aber so getan als würde sie es nicht wissen", regt sich die 29-Jährige auf. "Die ist so abgehoben."

Rebecca warnt Jessi eindringlich vor dem Vanessa-Doppel: "Die schmieden ihre eigenen Pläne, du wirst die Blicke sehen, das ist einfach eklig, man fühlt sich todesausgegrenzt." Und auch Gök hakt ein: "Nessi ist einfach fake!"

"Ich hab hier mitgenommen, dass Menschen einfach richtig, richtig, richtig dreckig und dreist sein können, ekelhaft und abgewichst sind. Sobald Geld im Spiel ist, verkaufen die ihre Seele. Ich bin froh, dass ich zu einer Million Prozent nicht so ein Mensch bin", zieht Rebecca ihr Fazit, bevor sie und ihr Ex die Villa verlassen.