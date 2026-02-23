Reality Queens zerfleischen sich im Dschungel gegenseitig: "Du fi**** uns grade!"

Kolumbien - In der dritten Folge der neuen Staffel " Reality Queens " spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den gegnerischen Teams immer mehr zu.

Paulina Ljubas (29) wünscht sich von ihren Teamkolleginnen mehr Ambition. © Screenshot RTL+

Paulina Ljubas (29) und Ariel (22) müssen die Teams wechseln, was Erstere in eine mittelschwere Krise stürzt. Denn: Das Team "Pink Piranhas" bestehe aus wehleidigen Frauen ohne Ehrgeiz: "Das ist nicht meine Art Mensch."

Ariel scheint unterdessen nicht sonderlich traurig über ihre neue Heimat bei den "Green Geckos" zu sein. Über Team Pink hat sie nicht besonders viele positive Worte zu verlieren: "Das ist alles auf Krampf, die mögen sich gar nicht, aber tun so. Das ist gar nicht mein Vibe."

Richtig hässlich werden die Vibes aber erst während der Challenges, welche die Emotionen bei den "Pink Piranhas" - vor allem auch bei der ambitionierten Paulina - zum Überkochen bringen. So werden die Mitglieder, die nicht gut abschneiden, in Grund und Boden gebrüllt.

"Das war das Schlimmste, was ich seit langer Zeit gesehen hab", ist die 29-Jährige fassungslos über die Leistung von Kollegin Ginger Costello-Wollersheim (39). "Ginger, du fi**** uns grade!"

Wenigstens Kader Loth (53) hat ein paar aufmunternde Worte für Ginger übrig: "Vergiss nicht, du bist eine Sexbombe. Das kann dir keiner wegnehmen."