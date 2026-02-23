Reality Queens zerfleischen sich im Dschungel gegenseitig: "Du fi**** uns grade!"
Kolumbien - In der dritten Folge der neuen Staffel "Reality Queens" spitzt sich der Konkurrenzkampf unter den gegnerischen Teams immer mehr zu.
Paulina Ljubas (29) und Ariel (22) müssen die Teams wechseln, was Erstere in eine mittelschwere Krise stürzt. Denn: Das Team "Pink Piranhas" bestehe aus wehleidigen Frauen ohne Ehrgeiz: "Das ist nicht meine Art Mensch."
Ariel scheint unterdessen nicht sonderlich traurig über ihre neue Heimat bei den "Green Geckos" zu sein. Über Team Pink hat sie nicht besonders viele positive Worte zu verlieren: "Das ist alles auf Krampf, die mögen sich gar nicht, aber tun so. Das ist gar nicht mein Vibe."
Richtig hässlich werden die Vibes aber erst während der Challenges, welche die Emotionen bei den "Pink Piranhas" - vor allem auch bei der ambitionierten Paulina - zum Überkochen bringen. So werden die Mitglieder, die nicht gut abschneiden, in Grund und Boden gebrüllt.
"Das war das Schlimmste, was ich seit langer Zeit gesehen hab", ist die 29-Jährige fassungslos über die Leistung von Kollegin Ginger Costello-Wollersheim (39). "Ginger, du fi**** uns grade!"
Wenigstens Kader Loth (53) hat ein paar aufmunternde Worte für Ginger übrig: "Vergiss nicht, du bist eine Sexbombe. Das kann dir keiner wegnehmen."
Reality Queens: Konkurrenzkampf zwischen den Teams wird härter
Der rabiate Umgangston der Konkurrentinnen bleibt natürlich auch den gegnerischen "Green Geckos" nicht verborgen, sodass selbst Cecilia Asoro (30) eingreift und versucht zu beschwichtigen: "Ihr tut gerade so, als ob's um Eure Mutter hier geht, als ob jemand stirbt! Alter, seid Ihr krank?"
Diese Meinung teilen auch Cecilias Team-Kolleginnen und lassen sich, zurück im Camp, ausgiebig über das "asoziale" Gerede der "Pink Piranhas" aus. So vertiefen sich die Gräben zwischen den beiden Lagern immer mehr.
"Wie die miteinander umgehen", ist Jenny Elvers (53) empört. "In einer Sprache, wo ich mir denke, wo kommt ihr denn her?!"
Die dritte Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+