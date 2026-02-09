Leichenteile im Meer? Claude-Oliver Rudolph schockiert von TV-Dreh

Thailand - Im offenbar gar nicht so traumhaften Thailand wurde 2025 die vierte Staffel " Promis unter Palmen " gedreht. Mit im SAT.1-Format vertreten ist auch Claude-Oliver Rudolph (69), der schon einige interessante Einblicke gewährt.

Claude-Oliver Rudolph (69) ballt die Fäuste auf der "Promis unter Palmen"-Premiere. © Joyn/Joshua Schneider

"Unglaublich anstrengend" seien die Dreharbeiten bei einer Durchschnittstemperatur von 45 Grad gewesen, sagte der Schauspieler im TAG24-Interview.

Und: "Thailand ist lang nicht so schön, wie man denkt: Man kennt das aus dem Fernsehen und aus Kinofilmen mit Leonardo DiCaprio mit Stränden und Palmen. Wir waren kurz vor der Regenzeit da, es war unheimlich dreckig, es kam ein Riesenstaub aus Südostasien - mindestens 20 Zentimeter."

Zudem habe man "das Meer gar nicht gesehen, tagsüber ist das zweieinhalb Kilometer weit weg, man sieht nur Mangrovensümpfe, Baumreste, Leichenteile und nachts ab 10, wenn wir längst im Bett sind, kommt das Meer", beschwerte sich der "Das Boot"-Darsteller.

Seine Reality-Kollegen kannte der gebürtige Frankfurter offenbar nicht. Und war auch nicht sehr angetan von ihnen. "Am Anfang waren ein paar Ordinäre dabei, die haben eine Sprache gesprochen, die mir nicht zusagt. Die hab ich dann auch erzogen, die haben sich gefügt und dran gehalten."

Er habe sich in einer Situation gar beim Produzenten beschwert, dass die Konkurrenten bei weiterem Fehlverhalten "aus der Show geschmissen werden" müssen. Daraufhin seien die betroffenen Personen ermahnt worden. "Das hat gereicht, die haben sich am Riemen gerissen und sich beim gesamten Team entschuldigt."