Mega-Zoff vor Finale zwischen Eric und Edith Stehfest! "Was ist in deinem dummen Schädel los?"
Thailand - Kurz vor dem großen "Promis unter Palmen"-Finale wird es noch einmal richtig laut in der Villa: Zu den Halbfinalistinnen Dilara Kruse (34), Gina-Lisa Lohfink (39), Edith Stehfest (30) und Franziska Temme (31) gesellen sich plötzlich die bereits ausgeschiedenen Kandidaten - Zoff, Missgunst und Beleidigungen vorprogrammiert!
Besonders knallt es bei den Stehfests. Zwar ist das noch verheiratete Paar inzwischen getrennt, viele Dinge scheinen jedoch noch unausgesprochen.
Den nächsten Streit zwischen den beiden entfacht ausgerechnet Franzi, die mit Eric nach Abschluss der Dreharbeiten angebandelt hat. Das Reality-Sternchen behauptet, Edith hätte ihr "einige Dinge über Eric erzählt" und gießt damit Öl ins Feuer.
Laut der Blondine habe die 30-Jährige darüber geklagt, in der Beziehung unter der paranoiden Schizophrenie ihres Mannes gelitten zu haben.
Für Edith dagegen seien Franzis Äußerungen keine neuen Informationen: "Das stand alles in der Zeitung. Ich fand es einen ziemlich peinlichen Versuch, weil sie mit nichts gelandet hat."
Anders sieht das der zwischen zwei Fronten stehende Eric.
"Was ist in deinem dummen Schädel los?", geht der niedergeschlagene 36-Jährige seine Noch-Frau an. Edith verteidigt sich: "Männer sind manchmal geblendet und glauben dann den langen blonden Haaren und den Klimper-Wimpern."
Franziska Temme gewinnt "Promis unter Palmen 2026"
Als das Halbfinale ansteht, heißt es dann aber: Eheprobleme wegschieben und sich auf das große Finale vorbereiten.
An einem Poker-Tisch müssen die vier übrig gebliebenen Promi-Frauen einen Teil ihrer Gage setzen, der wiederum den Gewinn von 45.000 Euro erhöht.
Diejenige, die am wenigsten bietet, muss die Villa verlassen, darf aber immerhin ihre komplette Gage behalten. Weil Edith von allen die geringste Summe auf ihrem Zettel stehen hat, scheidet sie im Halbfinale aus.
Im Finale kämpfen nun Gina-Lisa, Franzi und Dilara um stolze 83.112,10 Euro und die heißbegehrte goldene Kokosnuss. Da alle drei Promi-Ladys beim letzten Spiel gleich abschneiden, entscheidet am Ende ein Würfelspiel.
Die höchste Augenzahl würfelt Franzi und gewinnt damit "Promis unter Palmen 2026".
Die finale Folge könnt Ihr ab sofort bei JoynPlus+ streamen. Am kommenden Montag läuft die achte Episode um 20.15 Uhr bei SAT.1.
Titelfoto: Bildmontage: JOYN (2)