Ohnmacht in TV-Show! Promi sekundenlang bewusstlos

Thailand - Erschreckende Szene im Halbfinale von " Promis unter Palmen "! Dilara Kruse (34) wird ohnmächtig und SAT.1 zeigt die bangen Sekunden quasi ungefiltert. Auch, weil ein anderer Kandidat besonnen und anscheinend richtig reagiert.

Dilara Kruse (34) wird bei "Promis unter Palmen" bewusstlos. © Joyn

Im letzten Kapitänsspiel müssen die Teilnehmer eine acht Meter hohe Strickleiter emporkraxeln, ihren auf dem Helm befestigten Becher mit Schampus füllen und den ganzen Weg wieder nach unten steigen - mit möglichst wenig Flüssigkeitsverlust.

Immer wieder schlägt Dilara mit ihren Knien auf den Sprossen auf, gibt sich schließlich kraftlos geschlagen. Ihre aufgeschürften Knie werden verbunden, bevor es zurück in die Villa geht.

Dort möchte sich Kevin Wolter (38) um die vereiterten Wunden kümmern und entfernt die Verbände. Dann der Schock. "Warte, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, ich kipp um", sagt die Frau von Ex-Nationalspieler Max Kruse (38).

Im nächsten Augenblick sackt Dilara in sich zusammen, ist bewusstlos. Der Bodybuilder, der eine Sanitätsausbildung bei der Bundeswehr gemacht hat, gibt ihr Klapse ins Gesicht, hebt ihre Beine an, damit das Blut in den Kopf fließt.

Nur wenige Sekunden später ist die Spielerfrau wieder bei Bewusstsein, reißt die Augen weit und fragt: "Was ist passiert?" Kevin verordnet ihr eine mindestens einstündige Bettruhe. Dilara, der es deutlich besser geht, scherzt: "'Ne Stunde? Na, so lang kann ich mich auch nicht entspannen."

Krass: Dilara nominiert Kevin, der aber auch ohne ihre Stimme aus der Show geflogen wäre. Gina-Lisa Lohfink (39) ist sprachlos: "Wie kann man den Kevin rauswählen, der dir das Leben gerettet hat?"