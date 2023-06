2 Fragen, 0 Ahnung: Kandidatin scheitert in MDR-Quizshow direkt doppelt

Teistungen/Magdeburg - "Quickie - Das schnelle Quiz" wird immer samstags im MDR gespielt. Mehrere Kandidaten stellen sich in Magdeburg Fragen aus dem mitteldeutschen Raum, können am Ende mit einer schönen Summe das Studio verlassen. Oder sie stehen (zunächst) total auf dem Schlauch, wie jetzt geschehen.

"In den 1920er-Jahren verbrachte die dänische Schauspielerin Asta Nielsen den Sommer meist auf der Ostsee-Insel ..."

In der Show vom gestrigen Samstag nahm gegenüber von Moderatorin Sarah von Neuburg (40) Janine Lindemann aus dem thüringischen Teistungen Platz.

Auf dem heißen Stuhl nehmen jeden Samstag mitteldeutsche Kandidaten Platz. © MDR

Die zweite Frage: "Das Schlesische Museum in Görlitz hat eine neue App entwickelt. Damit erkundet man die historischen Zusammenhänge der Stadt jenseits der ..."

A: Pleiße



B: Neiße



C: Spree



D: Elbe



"Die Aufregung. Mein Herz schlägt grad bis sonst wo", berichtet Janine, die die Frage tauscht, weil sie nicht auf die korrekte Antwort B kommt.

"Zwischen 14 und 22 Gramm wiegt eine ..."

A: Selleriemeise



B: Kohlmeise



C: Möhrenmeise



D: Zwiebelmeise



Hier wusste sie natürlich, dass es B ist. "Jetzt läuft's, perfekt", freute sich auch die Moderatorin. Tatsächlich konnte Janine die nächsten fünf Fragen korrekt beantworten. Endgültig Schluss war bei folgender Aufgabe:

"Vor genau 100 Jahren wurde in Lauscha aus der Zeichen- und Modellierfachschule die 'Berufsfachschule ...'"

A: Holz



B: Metall



C: Papier



D: Glas



Die Thüringerin wählte C, es war aber D. Immerhin 2000 Euro sprangen aber am Ende raus, die für das Verputzen ihres Hauses investiert werden. Nach einem Gewinn hatte es zu Beginn so gar nicht ausgesehen ...