Quoten-Desaster für Stefan Raab: So mies sind die Zuschauerzahlen seiner neuen Show

Köln - Das groß angelegte TV-Comeback von Stefan Raab wird mehr und mehr zum Flop. Seine neue Show stürzt in der Gunst der Zuschauer immer weiter ab. Ein Detail wird den 58-Jährigen besonders wurmen!

Stefan Raab (58) laufen die Zuschauer weg: Seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million!" tut sich auch im linearen TV schwer. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

Erst vor wenigen Wochen kehrte der gelernte Metzger aus Köln mit seinem Format "Du gewinnst hier nicht die Million!" ins lineare Fernsehen zurück. Zuvor war die Sendung auf der Streamingplattform RTL+ nur für Bezahlkunden zu sehen.

Mit dem Sendeplatz am Mittwoch ging der Kölner Sender in direkte Konkurrenz zu Raabs früherer Sendung "TV total" auf ProSieben. Doch der Konkurrent aus München verschob den Klassiker im Austausch mit "Germany's Next Topmodel" einfach auf Dienstag.

In dieser Woche hat "DGHNDMBSR" nun erstmals das Fernduell gegen Sebastian Pufpaff (48) verloren. Wer Raab kennt, der weiß, dieser Stachel sitzt tief. Nur noch 850.000 Zuschauer schalteten am Mittwoch bei RTL ein, um sich vom Erfinder der Wok-WM unterhalten zu lassen.

Damit setzt sich der eingeläutete Abwärtstrend der vergangenen Wochen ungebremst fort. Zum Vergleich: Die erste Folge im Free-TV hatte Anfang Februar noch eine fast doppelt so hohe Reichweite erzielt.

In der für den Sender wichtigsten Zielgruppe konnte sich Raab nur knapp im zweistelligen Bereich behaupten: 490.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für mäßige 10,1 Prozent Marktanteil.