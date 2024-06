"Real Housewives of Munich": RTL bringt Show nach Deutschland!

Die Erfolgsshow "Real Housewives" bekommt einen deutschen Ableger! Mit dabei sind unter anderem Pegah (31, v.l.n.r.), Lili (38) Carina (33). © RTL

"The Real Housewives of Munich" soll am 6. Juli beim Streamingdienst RTL+ starten. "Der weltweite Reality-Hit kommt endlich nach Deutschland", teilte der Sender am heutigen Donnerstagmorgen mit.

Sechs Folgen sind geplant, die sich jeweils um ein ganz bestimmtes Event drehen: eine luxuriöse Geburtstagsfeier, eine Reise oder ein Skirennen.



Die Serie soll "einen exklusiven Einblick in das Leben von Münchens schillerndsten High-Society-Damen" zeigen, heißt es in der RTL-Mitteilung.

"Glamour, Mode und großer Luxus" stünden im Fokus der Show. Will heißen: "Das Leben der extravaganten Protagonistinnen ist nie langweilig."

Die Frauen der Show - allesamt zwischen 31 und 46 Jahren alt - seien "charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam - und natürlich extrem wohlhabend".

Bei den sechs Damen handelt es sich um Mutter und Geschäftsfrau Carina (33), Ex-Unternehmensberaterin Lili (38), Immobilienexpertinnen Seher (38) und Natalie (37), "Leistungsfacharbeiterin" Pegah (31) und Designerin Joana (46).