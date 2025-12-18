Chris Töpperwien geht auf "Reality Backpackers"-Cast los: "Bezweifle, dass die eine Schule gesehen haben"

Los Angeles - Nach der Knallhart-Abrechnung ist vor der Knallhart-Abrechnung! Chris Töpperwien (51) hat sich nicht lumpen lassen und weiter auf den Cast von "Reality Backpackers" eingeprügelt.

Auf Instagram platzt Chris Töpperwien regelmäßig der Kragen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Für ruhige und zurückhaltende Worte ist der "Currywurstmann" nicht bekannt - eher im Gegenteil!

Nachdem der Wahl-Ami erst vor Kurzem richtig in Plauderlaune kam und über seine Mitstreitenden hergezogen war, zündet Chris jetzt die nächste Stufe.

Im Talk mit Heimatsender Joyn teilt der 51-Jährige nochmal richtig aus. Alleine das Zusammenleben mit den Realitystars sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen, gesteht er. "Es ist zu bezweifeln, dass der oder die eine oder andere generell eine Schule von innen gesehen hat", fährt der Cafébetreiber fort.

Einzig und allein Kate Merlan (38) kenne er aus einer vergangenen Staffel von "Promis unter Palmen". Der Rest vom Schützenfest? Für Chris Töpperwien unbekannt und absolutes Neuland.

"Man kann sich in dieser Staffel mit Sicherheit wieder über die verrückten Charaktere freuen, die in dieser Sendung mit dabei waren."