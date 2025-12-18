Chris Töpperwien geht auf "Reality Backpackers"-Cast los: "Bezweifle, dass die eine Schule gesehen haben"
Los Angeles - Nach der Knallhart-Abrechnung ist vor der Knallhart-Abrechnung! Chris Töpperwien (51) hat sich nicht lumpen lassen und weiter auf den Cast von "Reality Backpackers" eingeprügelt.
Für ruhige und zurückhaltende Worte ist der "Currywurstmann" nicht bekannt - eher im Gegenteil!
Nachdem der Wahl-Ami erst vor Kurzem richtig in Plauderlaune kam und über seine Mitstreitenden hergezogen war, zündet Chris jetzt die nächste Stufe.
Im Talk mit Heimatsender Joyn teilt der 51-Jährige nochmal richtig aus. Alleine das Zusammenleben mit den Realitystars sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen, gesteht er. "Es ist zu bezweifeln, dass der oder die eine oder andere generell eine Schule von innen gesehen hat", fährt der Cafébetreiber fort.
Einzig und allein Kate Merlan (38) kenne er aus einer vergangenen Staffel von "Promis unter Palmen". Der Rest vom Schützenfest? Für Chris Töpperwien unbekannt und absolutes Neuland.
"Man kann sich in dieser Staffel mit Sicherheit wieder über die verrückten Charaktere freuen, die in dieser Sendung mit dabei waren."
Chris Töpperwien kann "Reality Backpackers"-Cast nicht leiden
Sich selbst meint der Familienvater mit dem Hang zum Choleriker aber offensichtlich nicht. Stattdessen nimmt der 51-Jährige den übrigen Cast in die Mangel.
Offenbar so sehr, dass es während den nervenaufreibenden Dreharbeiten in Peru zu haufenweise Konflikten gekommen sei. "Und dass dann so ein Vogel wie ich mit dabei ist, kann recht amüsant sein."
Nachdem er schon zuvor keinen Hehl aus seinen Beweggründen gemacht hatte, an der Show teilzunehmen, legt der Kalifornier nochmal nach. "Für mich war das eigentlich eher ein Urlaubs-Trip. Aber ob es bei einem Urlaub bleibt, wird man dann sehen."
Seit dem 16. Dezember zeigt Joyn jeden Dienstag die neueste Folge der "Reality Backpackers". Neben Chris Töpperwien und Kate Merlan sind auch Marlisa Rudzio (36), Daymian Weiß (21), Brenda Brinkmann (23) und On-Off-Lover Laurenz Pesch (24), Elsa Latifaj (20) und Sinan Cakin (30) mit dabei.
