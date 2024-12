Hostel-Horror für Reality-Stars: "Im Bett, wo Leute Sex hatten und nichts gewechselt wurde"

Lisha (38, r.) und Lou Savage (35) bringen sich schnell in eine Favoritenposition. © Joyn

Acht Reality-Sternchen starten im kolumbianischen Santa Marta in ihr Backpacker-Abenteuer. Lou Savage (35) fühlt sich nach dem langen Flug zwar gut, glaubt aber, dass der Jetlag verzögert komme und er diesen auch kenne. Ehefrau und Teampartnerin Lisha (38) lacht ihn aus: "Nach Mallorca, drei Stunden, davon kriegst du doch keinen Jetlag." Lou klagt: "Ich ja!"

"Ex on the Beach"-Kandidatin Edda Pilz (23) philosophiert, ob Diogo Sangre (30) ihr Spielpartner sein könnte: "Das könnte körperlich gut passen, aber ich weiß nicht, wie smart er ist - da ist öfter Licht an, aber niemand zu Hause."

Dass die Teams 900 Kilometer in zehn Tagen zurücklegen, schockt Lisha: "Da laufen wir täglich von Berlin nach Polen!"

Die erste Schätzfrage, wie viel alle acht Rucksäcke zusammen wiegen, bestimmt die Startzeit. Lisha und Lou dürfen als erstes Duo losflitzen, Edda Pilz und Hannes Mörl (26) als letztes.