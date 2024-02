Promi-Lady in Reality-Show unter Sieg-Druck: "Ich hab so viele Rechnungen zu bezahlen"

Luis Tinderking (33) wird mit seinem Diebstahl konfrontiert. © Joyn

Zur Konfrontation mit Luis Tinderking (33), der Cosimo Citiolos (42) Plüsch-Elefanten aus dessen Rucksack klaute, kommt es in Folge 13. Der Österreicher redet sich heraus, was Melody Haase (29) gegen den Strich geht: "Schlechte Kommunikationsbasis, wenn wir mit Lügen starten!"

Und weiter: "Ich finde es unter aller Sau, die Sachen und das Eigentum von anderen Leuten rauszunehmen. Cosimo hat das kilometerweit durch Thailand getragen, um es seiner Freundin mitzubringen – findest du das okay?" Luis gesteht seinen Fehler daraufhin.

Christina Dimitriou (32) und Tara Tabitha (30) machen sich derweil am Morgen nach ihrer Hotel-Übernachtung frisch. Die Österreicherin will dabei etwas mit ihren roten Haaren probieren. "So halb hoch, halb runter – was denkst du?"

Christina kann nur lachen: "Die Frisur hatte ich nicht mal im Kindergarten. Die hatte ich einmal in meinem Leben und fand sie schrecklich. Willst du das wirklich so lassen?"

Die beiden Frauen verstehen sich – nach holprigem Zicken-Start – immer besser. Ausgerechnet jetzt kommt die harte Nachricht: Beide müssen sich einen neuen Teampartner suchen!