Rechtsextremismus in der Security-Branche: Wenn Sicherheitsbeamte zu Tätern werden

Leipzig - Der MDR berichtet in seiner Sendung "exactly" regelmäßig über gesellschaftlich kontroverse Themen. In der Sendung "Rechts und gewalttätig? Security ohne Kontrolle" vom 16. Oktober thematisiert er den Rechtsextremismus in der Sicherheitsbranche und welche Folgen daraus entstehen.

Sahid, so nennt der MDR den Anonymen, flüchtete aus der Unterkunft. Denn er hielt es dort nicht mehr aus: "Er hat uns wirklich wie Vieh behandelt, der gehört absolut nicht in seinen Job."

Beleidigungen und abwertende Kommentare wie "Kameltreiber" und "Dachpappe" seien an der Tagesordnung.

Die über ein Jahr andauernden Recherchen führten den MDR unter anderem in eine Unterkunft für Geflüchtete im thüringischen Suhl.

Eine Lösung des Problems soll das Bewacherregister bieten. Dieses wurde 2019 eingeführt und soll dafür sorgen, dass Bewerber stärker kontrolliert werden. Die Prüfung findet allerdings nur in sensibel eingestuften Bereichen statt. Dazu gehören:

Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte sind jedoch nicht die einzige Sparte, in der rechtsextremistische Sicherheitsbeamte zum Einsatz kommen: Beispielsweise im Chemnitzer Fußball- und Clubgeschehen sei die Sicherheitsbranche rechts dominiert.

Doch die Probleme sind dem Sicherheitsunternehmen City Schutz GmbH offenbar bekannt. Das beweist ein Brandbrief, welcher 2022 mit Unterschriften von insgesamt 14 Mitarbeitern an die Geschäftsführung ging. Die Chefetage tat laut MDR nichts dagegen. Die Beschwerden haben sich laut Unternehmen als haltlos herausgestellt.

Der Verfassungsschutz ist in Deutschland für die Sicherung der Grundordnung zuständig. (Symbolbild) © dpa/David Young

Doch wie oft wurden Informationen zu einem rechtsextremistischen oder Reichsbürger-Hintergrund seit 2019 vom Verfassungsschutz an Behörden und Unternehmen weitergegeben? Darauf bekommt die MDR-Sendung "exactly" keine ganz genaue Antwort.

Lediglich elf Bundesländer sollen überhaupt Hinweise erhalten haben - insgesamt 347 an der Zahl, davon 139 in Sachen und 74 in Sachsen-Anhalt.

Es stellt sich daher die Frage: Wie entschieden sich die Behörden, nachdem die Hinweise sie erreicht haben?



Die Antwort darauf ist schockierend: Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen gaben an, dass fast 70 Prozent dieser Bewerber trotz der Hinweise nicht abgelehnt wurden.

Wie kann das sein? Matthias Laube, der Leiter des Ordnungsamtes Leipzig, gibt die Antwort darauf: Wird jemand der Reichsbürger-Klientel zugeordnet, heiße das nicht automatisch, dass er auch unzuverlässig sei.

Probleme sind laut Jörg Zitzmann (Geschäftsführer Akademie für Sicherheit) unter anderem die offene Formulierung des Gesetzestextes, welche viel Spielraum zulässt, sowie zu wenige Kontrollen.



Eines ist laut "exactly" klar: Die Firmen müssen mehr Verantwortung übernehmen und die Länder brauchen bessere Regelungen dafür, an welche Unternehmen sie ihre Bewachungsaufträge in wichtigen Bereichen vergeben.

Die ganze Doku "Rechts und gewalttätig? Security ohne Kontrolle" findet Ihr in der MDR-Mediathek.