"Rehragout-Rendezvous": Neuer Eberhofer-Film erstmals im Free-TV

München - Eine Revolution ist in Niederkaltenkirchen ausgebrochen. Die Oma möchte nicht mehr kochen, und Susi will Karriere machen. Schwierige Zeiten also für den Dorfpolizisten Franz Eberhofer saß er doch in den bisherigen acht Filmen der "Eberhofer"-Reihe im gemachten Nest und konnten ausgiebig Nabelschau betreiben.