Gisela (†71) von Streufahrzeug überfahren: Täter lässt Beweise verschwinden

Erlabrunn - Gisela Kempf aus dem nordbayrischen Erlabrunn bringt den gelben Sack raus, wird dabei von einem Streufahrzeug überrollt und getötet. Der Täter begeht Fahrerflucht und löscht Beweise. Sein Verhalten vor Gericht ist ein Martyrium für die Hinterbliebenen der 71-Jährigen.

Gisela Kempf (†71) wurde vor ihrem Haus totgefahren. (Symbolbild) © 123RF/madrolly

5. Januar 2016. Gisela und ihr Mann Erich Kempf sitzen an diesem Dienstagmorgen gegen 7 Uhr am Frühstückstisch, wie in der Kabel-Eins-Sendung "Mord im Dorf" erzählt wird. Da fällt der Rentnerin ein, dass heute die gelben Säcke abgeholt werden. Sie schnappt sich den Müll und stellt ihn vors Haus im Landkreis Würzburg.

Doch sie kehrt nicht zurück. Ein Fußgänger findet die 71-Jährige wenig später auf dem Bürgersteig liegend - sie ist tot.

Die Polizei glaubt, Gisela sei auf dem glatten Untergrund ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen. Am Tag der Beisetzung dann die Wende: Die Leiche wird rechtsmedizinisch von Würzburger Uni-Professor Michael Bohnert untersucht, der Ungereimtheiten feststellt. Denn das Verletzungsbild passt nicht zu einem einfachen Sturzgeschehen. Die Seniorin wurde überrollt!

"Der Körper wurde unter einem Reifen mit Stollenprofil fixiert und der Kopf zusammengedrückt", konnte Bohnert rekonstruieren. Es habe aber kein vollständiges Überfahren, sondern nur ein Auffahren auf den Körper, ein darauf Stehenbleiben und wieder herunterfahren stattgefunden.

Nur ein einziger Traktor kommt als Tatfahrzeug infrage: Das Streufahrzeug des Bauhofs der Gemeinde Erlabrunn. Und dieses wurde von einem angesehenen Dorfbewohner gesteuert.