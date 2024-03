Retter-Doku "Notruf" ist zurück! SAT.1 belebt RTL-Kultreihe wieder - mit Bärbel Schäfer

Zwischen ihr und Meiser gibt es mehrere Schnittpunkte in der Vita. Nicht nur wurden beide bei dem Privatsender RTL bekannt, sie waren auch beide Namensgeber ihres jeweiligen Talkshow-Formats.

"Einsatz- und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmaßnahmen", hebt die 60-Jährige

Nun schließt sich der Kreis, indem die Moderatorin in die Fußstapfen von Hans Meiser tritt und dessen einstiges Format "Notruf" präsentiert.

"Bärbel Schäfer ist mit ihrer Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität die perfekte Moderatorin", lobt SAT.1-Senderchef Marc Rasmus (50).

Das Erfolgsprinzip von damals soll auch in der Neuauflage beibehalten werden: "In 'Notruf' kommentieren echte Retter ihre schwierigsten Einsätze, die aufwendig nachgestellt werden", so Rasmus weiter.