"Ganz dumm und blöd": Alice Schwarzer ändert plötzlich Meinung über Ikkimels "Fotzenrap"

Leipzig - Der Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer (83) war es ein Bedürfnis, ihr mittlerweile 48. Buch auch im Osten vorzustellen. Und das hat einen Grund, wie sie in der MDR-Talkshow " Riverboat " erklärte.

Alice Schwarzer (83) setzt sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Frauen ein. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Die Gründerin der Frauenzeitschrift Emma musste immer wieder die Erfahrung machen, dass es unter anderem bei ihren Lesungen in der ehemaligen DDR ernsthafter und tiefgründiger zugehe.

Doch auch ein weiteres Problem habe sich bei der gebürtigen Wuppertalerin eingeschlichen. "Weil ich die Arroganz des Westens nicht mag", sei es ihr wichtig, im Osten in den Dialog zu gehen.

Ihr neues Buch "Feminismus pur. 99 Worte." polarisiert. Im Feminismus stoße sie bei jüngeren Generationen immer wieder auf teils scharfe Kritik.

So auch vor ihrer Buchvorstellung in Hamburg, als mehrere Menschen am Weltfrauentag gegen Alices Auftritt protestierten.

Sie glaubt, die zentrale Botschaft des Feminismus werde heutzutage immer stärker aus dem Blick verloren.

Wenig überraschend war Alice Schwarzers Meinung zu Ikkimel (28) und ihrem "Fotzenrap", wie sie ihn selbst betitelt, anfangs ziemlich klar. Ihr erster Gedanke: "Das finde ich ganz dumm und blöd."

Je mehr sich die Verlegerin mit der Rapperin beschäftigt hat, desto mehr habe sie jedoch eine "wütende und hochbegabte Sängerin, die sehr frech ist" in ihr entdeckt.