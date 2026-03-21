Schlager-Ikone Olaf der Flipper wird 80! "20, 30, 40, 50, 60, 70 war alles okay"

Leipzig - Der Flippers-Song "Wir sagen danke schön" hat uns 2022 einen echten Sommerhit beschert. Dem mittlerweile als Solokünstler durch die Arenen reisenden Olaf Malolepski (79) steht in wenigen Tagen ein weiteres privates Highlight bevor.

Olaf Malolepski (79) wird am 27. März 80 Jahre alt. © IMAGO / STAR-MEDIA

Denn am 27. März feiert Malolepski seinen 80. Geburtstag. Ein großer und besonderer Ehrentag.

"20, 30, 40, 50, 60, 70 war alles okay", sagte der Sänger in der MDR-Talkshow "Riverboat". "Nächste Woche werde ich 80, da überlegt man schon, ob man alles richtig macht."

Malolepski, der von 1967 bis zur Auflösung 2011 Mitglied der zunächst unter dem Namen "Dancing Show Band" auftretenden und zwei Jahre später in "Die Flippers" umbenannten Gruppierung war, fühle sich topfit und freue sich auf seinen Ehrentag, den er im kleinen Familienkreis feiern werde.

Die Musik, den Sport und auch seinen damaligen Job als Werkzeugmacher habe der gebürtige Magdeburger, der als Zwölfjähriger nach Baden-Württemberg zog und heute mit seiner Frau Sonja in Bretten bei Karlsruhe lebt, immer mit Spaß und Freude gemacht, antwortet er Moderatorin Kim Fisher (56), die den 79-Jährigen immer gut gelaunt wahrnehme.