Fabian Kahl muss schweren Herzens Abschied nehmen: "Hat sich für mich jetzt hier erledigt"

Leipzig - Antiquitätenhändler Fabian Kahl ist mit nur 34 Jahren ein wahres "Bares für Rares"-Urgstein, bietet regelmäßig mit anderen Trödlern um die Wette. Jetzt hat er einen neuen Vertrag unterschrieben und sah sich gezwungen, eine schwere Entscheidung zu treffen, wie er im MDR-"Riverboat" verriet.

Fabian Kahl (34) war am Freitag im MDR-"Riverboat" zu Gast und hat erzählt, dass er aus Leipzig weggezogen ist. © IMAGO / STAR-MEDIA

Denn der gebürtige Thüringer hat seiner Wahlheimat Leipzig schweren Herzens nach vielen Jahren den Rücken gekehrt.

"Die Entscheidung fiel mir sehr schwer, die hab ich nicht getroffen, weil mir Leipzig nicht gefällt, sondern weil mein Leben dadurch jetzt etwas ruhiger geworden ist", erzählte er Moderator Matze Knop (51) am Freitagabend in der Talkshow.

Das erste Mal in der Messestadt gewesen sei Kahl 2010, zog wenig später hin und war dort recht schnell in der Gothic- und in der Techno-Szene verankert. Doch dann kam "Bares für Rares", und er musste immer pendeln, lebte quasi aus dem Koffer.

Es sei eine sehr schnelllebige Zeit gewesen und da habe er sich gesagt: "Irgendwie hat sich das für mich jetzt hier so'n bisschen erledigt." Er wollte näher an die Arbeit.

"Jetzt habe ich für drei Jahre unterschrieben, es geht hoffentlich noch viele Jahre weiter. Und um mein Leben ein bisschen zu entschleunigen, bin ich jetzt diesen Schritt gegangen und an den oberen Mittelrhein gezogen", berichtete er von der Entscheidung.