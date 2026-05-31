Konkurrenzkampf zwischen "Bergdoktor"-Star und Söhnen? "Macht mich wahnsinnig"
Leipzig - "Der Bergdoktor"-Star Mark Keller (61) ist nicht nur Schauspieler und Musiker, er ist vor allem auch Entertainer, wie er jetzt im MDR-"Riverboat" laut und eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Das Publikum unterhalten kann der 61-Jährige, das muss man neidlos anerkennen. Kaum bekommt er seine 15 Minuten Talkshow-Zeit, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus und Gäste wie Zuschauer hält es vor Lachen kaum auf den Stühlen.
Besonders gern redet er über seine Musik, denn mit seinem neuen Konzertprogramm "Songs of my Life" erfüllte sich Keller einen Kindheitstraum: Seit 8. Mai bringt er seine persönlichen Lieblingssongs mit einem Orchester live auf die Bühne.
Ganz oft mit dabei: seine "Jungs" Aaron (33) und Joshua (30). Als das Publikum über das Wort "Jungs" schmunzelt, dreht sich der TV-Star entrüstet um: "Sie sind sehr groß und sie machen alles mit mir, sie wollen mich überall schlagen."
Ein Foto zeigt Vater und Söhne mit gestählten Muskeln und nur mit Badehose bekleidet. Die Aufnahme entstand offenbar während einer familieninternen Competiton, bei der die drei jedes Jahr in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.
Vor allem Aaron nehme das ziemlich ernst, vergleicht sich mit seinem Vater. "Er sieht mich schon immer als Gegner, aber ist natürlich weit vor mir", gibt der Schauspieler anerkennend zu.
Schuld daran sei das Alter: "Das macht mich wahnsinnig! Ich hoffe auf die KI, auf diese Wunderspritze, die uns verjüngt", verkündet er lauthals und hat damit erneut alle Lacher auf seiner Seite.
Mark Keller fehlen im "Riverboat" überraschend die Worte
Aaron sei es auch, der es genauso liebt wie er selbst, auf der Bühne zu stehen. Aber: "Dem darf man das Mikrofon auch nicht geben, weil da die Gene eben extrem durchgekommen sind", scherzt der 61-Jährige. "Er nennt sich auch selbst das bessere Update von mir."
Nachdem das ganze Studio also einen Blick auf das Foto der durchtrainierten Kellers werfen konnte, will Schauspiel-Kollegin Judith Richter (47) es dann doch noch etwas genauer wissen. "Sag mal, sind deine Söhne schon vergeben?", fragt sie keck - dem Entertainer fehlen tatsächlich kurz die Worte.
"Ich frage natürlich für eine Freundin", amüsiert sich die Münchnerin weiter. Um dann einzulenken: "Gratuliere zu den schönen Söhnen - das wollte ich damit sagen."
Die Familie ist für Mark Keller ohnehin das Wichtigste. Egal, was passiert, "was bleibt, ist doch im Grunde nur eine schöne Familie. Wenn man damit durch ein Leben kommt, dann ist man ein erfolgreicher Mensch."
Wer die aktuelle "Riverboat"-Folge mit dem Schauspieler und anderen tollen Gästen wie 80er-Jahre-Ikone Jennifer Rush (65) verpasst hat, findet sie in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STAR-MEDIA, Screenshot/Instagram/markkeller_official