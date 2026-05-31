Konkurrenzkampf zwischen "Bergdoktor"-Star und Söhnen? "Macht mich wahnsinnig"

Leipzig - "Der Bergdoktor"-Star Mark Keller (61) ist nicht nur Schauspieler und Musiker, er ist vor allem auch Entertainer, wie er jetzt im MDR-"Riverboat" laut und eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Hat immer einen flotten Spruch auf Lager: Schauspieler und Musiker Mark Keller (61) war am Freitag zu Gast im MDR-"Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA

Das Publikum unterhalten kann der 61-Jährige, das muss man neidlos anerkennen. Kaum bekommt er seine 15 Minuten Talkshow-Zeit, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus und Gäste wie Zuschauer hält es vor Lachen kaum auf den Stühlen.

Besonders gern redet er über seine Musik, denn mit seinem neuen Konzertprogramm "Songs of my Life" erfüllte sich Keller einen Kindheitstraum: Seit 8. Mai bringt er seine persönlichen Lieblingssongs mit einem Orchester live auf die Bühne.

Ganz oft mit dabei: seine "Jungs" Aaron (33) und Joshua (30). Als das Publikum über das Wort "Jungs" schmunzelt, dreht sich der TV-Star entrüstet um: "Sie sind sehr groß und sie machen alles mit mir, sie wollen mich überall schlagen."

Ein Foto zeigt Vater und Söhne mit gestählten Muskeln und nur mit Badehose bekleidet. Die Aufnahme entstand offenbar während einer familieninternen Competiton, bei der die drei jedes Jahr in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.

Vor allem Aaron nehme das ziemlich ernst, vergleicht sich mit seinem Vater. "Er sieht mich schon immer als Gegner, aber ist natürlich weit vor mir", gibt der Schauspieler anerkennend zu.

Schuld daran sei das Alter: "Das macht mich wahnsinnig! Ich hoffe auf die KI, auf diese Wunderspritze, die uns verjüngt", verkündet er lauthals und hat damit erneut alle Lacher auf seiner Seite.