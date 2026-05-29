Exklusives TV-Comeback im MDR "Riverboat": Diese besonderen Gäste kommen heute Abend in die Talkshow
Leipzig - Zwei Folgen gibt es noch, bevor sich das MDR "Riverboat" in die diesjährige Sommerpause verabschiedet. Langweilig wird es jetzt aber auf gar keinen Fall, denn am heutigen Freitag ist die Gästeliste voll besetzt. Mit dabei: Unter anderem ein echter Mega-Star und ein Politiker.
Nach 13 Jahren feiert die Pop-Ikone Jennifer Rush (65) ihr TV-Comeback im deutschen Fernsehen. Die US-Amerikanerin wurde in New York geboren, wuchs aber in Deutschland auf, lebte als Erwachsene einige Jahre dort und spricht deswegen sehr gut Deutsch.
Mit "The Power of Love" schaffte sie es 1985 an die Spitze der Charts und wurde mit Hits wie "Destiny" und "Ring of Ice" zu einer der Superstars der 80er-Jahre.
In den letzten Jahren wurde es ruhiger um die 65-Jährige, sie zog sich teilweise sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück und gab keine Auftritte mehr.
Im MDR "Riverboat" will sie dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (57) und Klaus Brinkbäumer (59) exklusiv verraten, wie es für sie in Zukunft weitergehen wird.
Schauspieler Mark Keller (61) hat einen besonderen musikalischen Auftritt
Außerdem kommt der deutsche Schauspieler Mark Keller (61) ins Studio in der Media City in Leipzig. Durch seine Rolle des André Fux in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" wurde er erstmals einem größeren Publikum bekannt.
Es folgten unter anderem weitere Auftritte in erfolgreichen TV- und Kinoproduktionen wie "Der Bergdoktor", wo er seit fast 20 Jahren die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler spielt, und eine Teilnahme bei "Let's Dance".
Keller ist auch als Musiker aktiv und erfüllt sich aktuell mit seinem Konzertprogramm "Songs of my Life" einen Traum. Eine Kostprobe daraus wird er mit dem Leipziger Symphonieorchester am Freitagabend präsentieren.
Diese Gäste sind auch noch mit dabei:
- Mario Voigt (49, CDU), Ministerpräsident von Thüringen
- Schauspieler Heinrich Schafmeister (69)
- Schauspielerin Judith Richter (47)
- Deutschlands prominentester Förster Peter Wohlleben (62)
- Alice Köfer (49), Comedienne und Enkelin von Herbert Köfer
Das MDR "Riverboat" legt am heutigen Freitag um 22 Uhr im MDR ab. Wer nicht einschalten kann, kann die Sendung im Nachhinein in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Bildmontage: MDR/Stephan Flad; Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa; Caroline Seidel/dpa