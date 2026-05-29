29.05.2026 07:30 Exklusives TV-Comeback im MDR "Riverboat": Diese besonderen Gäste kommen heute Abend in die Talkshow

80er-Jahre-Ikone Jennifer Rush kommt am Freitag ins MDR "Riverboat" und gibt ihr exklusives Comeback im deutschen Fernsehen. Außerdem ist Mark Keller dabei.

Von Tamina Porada

Leipzig - Zwei Folgen gibt es noch, bevor sich das MDR "Riverboat" in die diesjährige Sommerpause verabschiedet. Langweilig wird es jetzt aber auf gar keinen Fall, denn am heutigen Freitag ist die Gästeliste voll besetzt. Mit dabei: Unter anderem ein echter Mega-Star und ein Politiker.

Jennifer Rush (65) sang als Erste die Power-Ballade "The Power of Love", die später mehrfach gecovert wurde. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Nach 13 Jahren feiert die Pop-Ikone Jennifer Rush (65) ihr TV-Comeback im deutschen Fernsehen. Die US-Amerikanerin wurde in New York geboren, wuchs aber in Deutschland auf, lebte als Erwachsene einige Jahre dort und spricht deswegen sehr gut Deutsch. Mit "The Power of Love" schaffte sie es 1985 an die Spitze der Charts und wurde mit Hits wie "Destiny" und "Ring of Ice" zu einer der Superstars der 80er-Jahre. In den letzten Jahren wurde es ruhiger um die 65-Jährige, sie zog sich teilweise sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück und gab keine Auftritte mehr. Riverboat Schauspielerin Stappenbeck über eigene Kindheit: "Finde das Wort 'Star' nicht ganz angemessen" Im MDR "Riverboat" will sie dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (57) und Klaus Brinkbäumer (59) exklusiv verraten, wie es für sie in Zukunft weitergehen wird.

Klaus Brinkbäumer (59, l.) und Kim Fisher (57, r.) führen durch den Abend. © MDR/Stephan Flad

Schauspieler Mark Keller (61) hat einen besonderen musikalischen Auftritt

Mark Keller (61) hatte seinen Durchbruch in den 90er-Jahren. Seitdem ist er aus der deutschen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. (Archivbild) © Caroline Seidel/dpa Außerdem kommt der deutsche Schauspieler Mark Keller (61) ins Studio in der Media City in Leipzig. Durch seine Rolle des André Fux in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" wurde er erstmals einem größeren Publikum bekannt. Es folgten unter anderem weitere Auftritte in erfolgreichen TV- und Kinoproduktionen wie "Der Bergdoktor", wo er seit fast 20 Jahren die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler spielt, und eine Teilnahme bei "Let's Dance". Keller ist auch als Musiker aktiv und erfüllt sich aktuell mit seinem Konzertprogramm "Songs of my Life" einen Traum. Eine Kostprobe daraus wird er mit dem Leipziger Symphonieorchester am Freitagabend präsentieren. Riverboat Stefan Mross hadert nach Absetzung seiner TV-Show: "Ich war mit dieser Sendung verheiratet" Diese Gäste sind auch noch mit dabei: Mario Voigt (49, CDU), Ministerpräsident von Thüringen

Schauspieler Heinrich Schafmeister (69)

Schauspielerin Judith Richter (47)

Deutschlands prominentester Förster Peter Wohlleben (62)

Alice Köfer (49), Comedienne und Enkelin von Herbert Köfer