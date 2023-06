Bettina Zimmermann im "Riverboat": "Ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie"

Schauspielerin Bettina Zimmermann (48), hier bei einer Schiffstaufe im Jahr 2019, war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © Christian Charisius/dpa

"Wer hätte gedacht, dass du in Großburgwedel (dem Geburtsort von Bettina Zimmermann, Anm. d. Red.) dem Wunsch Schauspielerin so nachgehst und das tatsächlich Realität wird", sagte Moderatorin Kim Fisher (54) im Gespräch mit ihrem Star-Gast. "Das war ja jetzt nichts, was bei deiner Familie so auf dem Programm stand."

"Nein, überhaupt nicht", gab Bettina Zimmermann da unumwunden zu. Zwar habe ihr die Schauspielerei schon in jungen Jahren Spaß gemacht, "die Entstehung, die Figuren zum Leben zu erwecken und die Proben. Ich fand das immer wahnsinnig spannend." Nach der Schule habe sie jedoch zunächst nicht gewusst, was sie machen wolle.

"Ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, war immer kreativ und so ein bisschen Pippi-Langstrumpf-mäßig unterwegs." Ihre Eltern unterstützten Bettina Zimmermann jedoch und gaben ihr Zeit und Raum, um herauszufinden, was die Welt für sie bereithält. "Da bin ich einer ganz tollen Frau begegnet, Ingeborg Molitoris, und die hat mich ermutigt, wirklich Schauspiel zu machen."

Zimmermann dachte bis dahin, dass man in die Kunst hineingeboren werden müsse. "Es gab ja noch kein Handy, kein Internet. Man hatte ja nur sein Umfeld und beim Arbeitsamt haben sie gesagt: 'Wollen Sie nicht was anderes machen?'"