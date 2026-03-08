Bülent Ceylan nimmt sich Trump & Co. vor: "Möchte nicht, dass meine Kinder sagen, Papa, warum hast du nie den Mund aufgemacht?"

Leipzig - Er gehört seit Jahren zu Deutschlands oberster Comedy-Riege, doch mit politischen Statements ist Spaßvogel und Vollblut-Rocker Bülent Ceylan (50) eher weniger aufgefallen. In seinem Programm "Diktatürk" soll sich genau dies jedoch ändern - und das hat einen triftigen Grund, wie er nun zu Gast im " Riverboat " verriet.

Comedian Bülent Ceylan (50) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". In seinem neuen Show-Programm will er sich die "Arschlöcher auf dieser Welt" vornehmen, wie er sagt. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann sagen: 'Papa, warum hast du nie den Mund auf gemacht? Du standest doch auch in der Öffentlichkeit'", erklärte Bülent Ceylan im Gespräch mit Moderator Matze Knop (51). "Ich bin ja Comedian mehr, aber in dem neuen Programm ist es tatsächlich so, dass ich gesagt hab, ich muss mich über die ganzen Arschlöcher auf dieser Welt auch mal lustig machen."

Sowohl Israels Präsident Benjamin Netanjahu (76) als auch US-Präsident Donald Trump (79) nannte der Comedian dabei in der Talkrunde. "Donald Trump, da hab ich schon Angst wegen seiner Frisur."

"Der geht ja nicht zum Friseur, der geht zum Steinmetz", fügte Moderator Knop da an und sorgte gleich noch für einen Lacher.

Vor allem die Spanier hätten es ihm dabei angetan. "Ich finde ja, die Spanier haben Eier. Die sagen, man kann den Krieg kritisieren, man kann aber auch das Regime vom Iran kritisieren." Spanien hatte den USA die Nutzung von Militärbasen für den Iran-Krieg untersagt. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez verurteilte das iranische Regime, kritisierte aber auch die Angriffe auf das Land und zog dadurch den Unmut Trumps auf sich.