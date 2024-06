Christine Neubauer: "Weiß, dass es vielen Schauspielern geht wie Heinz Hoenig!"

Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt nach einer lebensnotwendigen OP im Krankenhaus. © Henning Kaiser/dpa

"Die Situation von Schauspielerin ist häufig ganz anders, als man denkt. Ich weiß, dass es vielen Kollegen so geht wie bei Heinz Hoenig - dass man sich die Krankenkasse nicht mehr leisten kann", bestätigte die "Geierwally"-Schauspielerin am Freitag im MDR-Riverboat.

Hoenig hatte sich aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands zwei Operationen unterziehen müssen und liegt nach wie vor in einem Berliner Krankenhaus.

Wie seine Frau publik machte, hat der Schauspieler keine Krankenversicherung mehr, da er sich als selbstständiger Künstler die Beiträge nicht mehr leisten konnte. Für seinen aktuellen Aufenthalt auf der Intensivstation wurde daher eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Ihr neuester Film etwa - "Hundswut", für den Neubauer auch als Produzentin tätig war - gilt als "Low Budget, No Budget"-Produktion.

Das bedeutet in diesem Fall, dass die Darsteller über eine Gagenrückstellung verdienen - also erst entlohnt werden, wenn der Film erfolgreich ist. Die Independent-Kreation, in der es um einen vermeintlichen Werwolf geht, der in den 30er-Jahren sein Unwesen in einem bayrischen Dorf treibt, läuft nur in ausgewählten Kinos.

"Ich würde mich daher freuen, wenn ich ihn an einen Streamingdienst verkaufen kann", so Christine Neubauer.