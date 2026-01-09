Das Duo-Special steht an! Erstes "Riverboat" des Jahres mit Starbesetzung

Leipzig - Zur ersten " Riverboat "-Sendung des neuen Jahres werden im Leipziger Studio wieder jede Menge spannende Promis erwartet.

Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) sind gemeinsam im "Riverboat" zu Gast. © Lukas Barth/dpa

Moderiert wird die erste Talkrunde im Jahr 2026 natürlich wie immer von Kim Fisher (56). Unterstützt wird sie diesmal von Wolfgang Lippert (73).

Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf das prominente Ehepaar Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) freuen.

Das Schauspieler-Duo gab sich im Jahr 2011 das Jawort und ist seitdem unzertrennlich - und zwar nicht nur privat, sondern bekanntlich auch im deutschen Fernsehen.

So flimmerten die beiden in den vergangenen Jahren unter anderem für die Reihe "Entführen für Anfänger" über die Bildschirme. Im "Riverboat" dürften die Eheleute also sicherlich einige spannende Set-Storys zu berichten haben.

Und ein weiteres Duo - wenn auch kein verheiratetes - wird am Freitag im Studio zu Gast sein: Sven Martinek (61) und Ingo Naujoks (63) stehen seit 2012 gemeinsam für "Morden im Norden" vor der Kamera und sind seitdem ein eingespieltes Team.